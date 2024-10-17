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娛樂 電視

（專訪）任容萱揭與姊姊Selina童年「簽唱會才見到面」 感性喊話：會一輩子挺妳

〔記者林欣穎／專訪〕任容萱主持實境《山裡來了熊孩子》，與搭檔「Lulu」黃路梓茵、庹宗康、夏浦洋、粿粿等人入圍第59屆節目類金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，眾人在節目裡陪伴孩子們度過了很精采的夏令營，任容萱分享童年回憶，其中，任容萱提到姊姊Selina還沒出道前，全家人每年寒暑假都會到墾丁玩，不過姐姐出道後全家難免聚少離多，「我小時候是她的跟屁蟲，不過有一年見到她還是在簽唱會的舞台上。」

任容萱和小朋友們愉快玩耍。（任容萱經紀人提供）任容萱和小朋友們愉快玩耍。（任容萱經紀人提供）

任容萱與姊姊Selina相差7歲，提到小時候總愛跟著姊姊四處跑，也說當時Selina會覺得她是小屁孩，「我只要做什麼忤逆她的事情，她就會說『妳打得過我嗎？』她也會威脅我『妳再告狀試試看』。」不過任容萱也說，因為Selina出道後見面機會少，變得更珍惜每次相處的時間，如果能回到小時候，她最想對姊姊說：「我會一輩子挺妳，我會成為妳的後盾、不要小看我！」姊妹之情溢於言表。

任容萱提到在節目中學會如何跟小朋友相處，更笑稱自認可以開幼稚園了，錄影時常被孩子們天真性情感染，能入圍金鐘也讓她又驚又喜，而她所參與的另一個實境《TOP DOG 回家》也入圍益智及實境節目獎獎，一個是照顧「熊孩子」、另一個節目則是與「毛小孩」相處，都是很不受控的孩子為對象，任容萱表示能拿到金鐘門票、被肯定相當開心。

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