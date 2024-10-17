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娛樂 最新消息

（專訪）夏浦洋揭庹宗康暖心私下面 曝前十字韌帶斷裂「5年內得動刀」

夏浦洋（記者胡舜翔攝）夏浦洋（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕男團「FEniX」成員夏浦洋與搭檔「Lulu」黃路梓茵、庹宗康、任容萱、粿粿等人入圍第59屆節目類金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，在節目中常需要「一打七」，照顧來夏令營的7位熊孩子們，常看到「洋洋哥哥」在節目中四處奔波的模樣，幾乎是替他們「把屎把尿」、沒有空檔可以休息，不過喜歡小孩的他表示：「會因為節目變得有想要早點生小孩，至少要兩個！」

夏浦洋（記者胡舜翔攝）夏浦洋（記者胡舜翔攝）

聊起其他主持夥伴，夏浦洋透露他一開始最怕的是庹宗康，「當時會覺得康哥有距離感、有點恐怖，後來發現他是個超級貼心溫暖的前輩，他沒有任何怨言，也很會觀察細節，可以馬上就發現我們的小情緒，像他看我很不知所措的時候，就會默默指點我。」他也提到Lulu是他心目中的學習榜樣，「口條很好反應又快、還能自嘲，能自嘲的主持人真的很厲害。」

夏浦洋（記者胡舜翔攝）夏浦洋（記者胡舜翔攝）

夏浦洋過去在《全明星運動會4》受傷，原以為是撕裂傷，開了一次刀後才發現前十字韌帶斷裂，要再評估後才能再開第二次刀，醫生也說要在5年內動刀，否則開刀會更不容易，如今只剩3年，夏浦洋現在行動還是要帶著鐵架，也說因為還沒補韌帶，動起來會有鬆鬆悾悾的感覺，摩擦久了會痛，不過他也擔心動刀會影響到工作，打算等成員當兵再去開刀。

夏浦洋（記者胡舜翔攝）夏浦洋（記者胡舜翔攝）

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