范冰冰《地母》正式殺青「暫別兒女」！有望進攻明年國際影展

范冰冰在新片《地母》預計形象大突破。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕范冰冰日前證實和電影《五月雪》導演張吉安合作新片《地母》（暫譯，Mother Bhumi），今（16）正式殺青，比先前傳出的殺青日提前一個月；范冰冰換下農婦布衣，和片中「兒女」暫別，影迷期待明年電影正式上映。

外媒《綜藝》曾報導范冰冰在《地母》飾演農婦，以福建話、馬來話、泰語等詮釋角色，更為戲增胖，台灣演員白潤音、香港演員許恩怡分飾她的兒女，劇組組成非常多元。

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《地母》背景以馬來西亞和泰國邊境的農民社區為主軸，范冰冰飾演的「鳳音」（暫譯）遇見鬼魂，進而發現丈夫死亡的秘密，全片觸及神秘主義恐怖題材，被不少影迷看好，有望進攻明年下半年國際影展。

范冰冰在新片《地母》預計形象大突破。（翻攝自X）

范冰冰雖然曾捲入「逃漏稅案」，自此消失在中國影視圈，但她近年積極「向外開發」，包括和韓國女星李周映合作的《綠夜》（녹야）將登上串流平台，今年又和馬來西亞導演張吉安合作，看得出進攻國際的野心。

張吉安導演向來拍片高效率，首部劇情長片《南巫》花25天拍完，入圍去年金馬60的《五月雪》則花了30天左右，這次《地母》又比原訂拍攝期提早完成，獲影迷大讚「即使拍攝期短，仍能端出高品質作品」。

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