《黑白大廚》評審白種元遭惡搞！餐廳看板竟被「矇眼處置」

《黑白大廚：料理階級大戰》近日開播後話題不斷，評審白種元的餐廳也吸引大批劇迷朝聖。（翻攝自IG、Threads）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》近日開播後話題不斷，也導致參與節目的廚師們經營的餐廳訂位爆滿。近日，評審白種元的餐廳意外出現惡搞事件，原來是店門口的白種元人型看板竟被員工用黑色塑膠袋矇上雙眼，以致敬節目中「矇眼試吃」的畫面，引發關注。

白種元餐廳外的人型看板被員工用黑色塑膠袋矇上雙眼，致敬節目中「矇眼試吃」的畫面。（翻攝自Threads、IG）

許多網友在看完《黑白大廚》後，紛紛朝聖白種元的餐廳「站前烏龍」，怎料店外白種元的看板卻遭惡搞，眼睛部分被黑色垃圾塑膠袋遮住，劇迷們會心一笑，因為此畫面明顯是致敬白種元在節目中「矇眼試吃」的片段。據悉，此矇眼創意一開始還受到總公司關注並要求「盡快撤下」，但過沒多久，總公司宣布棄守，想必是《黑白大廚》熱度實在太強大，提升了營業額。

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此畫面也被放上Threads，引大批網友留言，「笑死，不要拿下來！這會紅」、「只用10元黑色塑膠袋，就有滿滿話題」、「沒看節目的人還以為出事了」、「白種元本人看到一定會笑翻」。

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