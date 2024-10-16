揪貪污腐敗政客！金南佶火爆回歸《熱血司祭2》

《熱血司祭2》主視覺海報。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由金南佶、李荷妮和金成均領銜主演的人氣韓劇《熱血司祭》帶著第二季重磅回歸，並於今天（16日）宣布將於11月8日在Disney+首播。《熱血司祭2》故事講述脾氣火爆但充滿正義感的「金海日」神父再次著手調查案件，誓言揪出貪污腐敗的政客、收受賄賂的警察、以及販賣毒品的大型犯罪集團。

《熱血司祭》曾在2019年創下高達24%的超高收視率，第二季故事序幕則是因為吸食過量毒品，而在九潭教會的追思禮拜中倒下的年輕祭壇侍童。正義感十足的金海日神父此次將與一群實力堅強的夥伴們前往韓國釜山，化身為神學院講師、並暗中調查這個專門利用弱勢群體收穫暴利的的地下毒品集團。

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《熱血司祭2》邀請到原班人馬全數回歸，包括飾演個性暴躁的前情報員兼神父「金海日」的金南佶、飾演檢察官「朴京善」的李荷妮、以及飾演笨拙刑警「具大榮」的金成鈞，並由《搜查班長1958》朴才範擔任編劇，導演則是朴寶藍。

《熱血司祭2》將於11月8日在Disney+ 正式上線。

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