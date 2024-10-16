張瑞夫難擋女神暈船攻勢 吳姍儒驚喊：事情大條了

〔記者林欣穎／台北報導〕《萌寵明星粗乃玩》上週經歷主持人Sandy與曾沛慈的真心話時間，節目嘉賓淚訴過往感情創傷造成全網淚崩，網友直呼：「第一次看戀綜感動到哭」，精彩的節目內容更引起百位網友接力留言「從來沒有這麼期待看下一集！」

節目嘉賓再度挑選心儀對象並讓愛神指定全新約會對象，驚人結果出乎意料！不斷擦出新火花的情況下，讓主持人Sandy忍不住直呼：「事情大條了，太多條感情線要釐清！」目前受網友一致好評、被Sandy認證是「百搭款」的張瑞夫本週與「宇宙發電機」凱玲進行初次約會，凱玲頻頻放電更難得展現任性淘氣的一面，讓張瑞夫難以招架！兩人前往農場約會，把握相處時間不顧旁人的甜蜜感也讓Sandy驚嘆：「他們是真的在約會耶！到底是怎麼做到這麼自在的？」

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張瑞夫本週與凱玲進行初次約會。（TVBS提供）

隨著節目進行，嘉賓們的感情線越發錯綜複雜，尤其是凱玲捉摸不定的喜好與態度都讓和她約會過的張瑞夫和博雄感到極度困惑，兩人甚至在房間裡認真討論凱玲的行為，讓Sandy笑道：「他們是真的認真在困惑，好可愛」。面對凱玲的「無差別暈船攻勢」，是否會導致張瑞夫變心，也成為節目後續發展的一大看點！

除了張瑞夫與凱玲的甜美約會引人注目，輪胎公司富三代博雄與行銷主管百芸的相處模式更是有趣，兩人討論約會地點時的畫面都像一場商務會議，讓阿本捧臉大喊：「不可能吧，他們是在談事業合作嗎？」充滿氣場的互動讓觀察室充滿笑聲。

另一邊，芯瑜與峻騰的馬術約會則顯輕鬆可愛，讓觀察室成員們看得眼冒愛心，Sandy羨慕表示：「這樣的約會行程真的好棒」。但鏡頭一轉，來到曾數度惹怒Sandy的亦凱約會場面，他竟再度犯下NG行為！與珮恩出發約會前兩人車子突沒電，他竟在車裡開始碎念：「羅東有什麼問題，我的車到這裡已經沒電兩次了！」

此話一出，阿本疑惑說：「這不能怪羅東吧？」Sandy則無奈又生氣指出：「這種時候正是考驗男生情商的時刻，他就算不知道怎麼解決問題，也應該想辦法安撫女生，或者用幽默的方式帶過。」種種低情商行為讓Sandy火大：「又是一次扣分」。

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