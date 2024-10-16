晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《沙丘》聖母化為全村希望！蕾貝卡弗格森重返《末日地堡》挖掘黑暗秘密

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 科幻影集《末日地堡》（Silo）第二季即將強勢回歸，近日釋出最新預告，在《沙丘：第二部》已成為「聖母」的蕾貝卡弗格森再度回歸主演並擔任監製，將帶領觀眾重返神秘的「地堡」，挖掘更多不為人知的真相。

蕾貝卡弗格森再度回歸《末日地堡》並擔任監製。（Apple TV+ 提供）蕾貝卡弗格森再度回歸《末日地堡》並擔任監製。（Apple TV+ 提供）

《末日地堡》改編自休豪伊全美傳奇暢銷科幻小說《羊毛記》三部曲，由《諾曼第大空降》葛瑞漢尤斯特操刀擔任製片人與編劇，第一季上線後好評如潮，不僅登上串流平台收視排行之冠，成為「全美最受歡迎影集」，更獲得知名影評網站爛番茄88 %新鮮認證，被譽為「必看神作」。

故事背景設定在一個破敗又充滿致命毒害的世界，地球上僅存1萬人口，為了生存，他們生活在這個被不見天日、地下數百層樓的深淵社區「地堡」之中。試圖了解關於「地堡」的資訊則被視為最大的禁忌，任何試圖探究真相的人都會面臨致命的後果。蕾貝卡飾演的工程師茱麗葉試圖調查摯愛被謀殺的真相，卻意外捲入一個遠超乎她想像的謎團之中，讓她發現「若謊言殺不死你，真相就會殺死你」。

第二季預吿以電影級規格磅礡登場，故事將延續第一季尾聲，女主角茱麗葉自願放逐到地堡外「清潔」，命懸一線。她在荒蕪貧脊的土地上掙扎求生，卻意外發現了其他地堡的存在，試圖尋找地堡外所隱藏的更大秘密。《末日地堡》第一季於Apple TV+ 熱播中，第二季將於11月15日在Apple TV+全球上線，每週五更新一集。

《末日地堡》第二季預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中