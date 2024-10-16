《沙丘》聖母化為全村希望！蕾貝卡弗格森重返《末日地堡》挖掘黑暗秘密

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 科幻影集《末日地堡》（Silo）第二季即將強勢回歸，近日釋出最新預告，在《沙丘：第二部》已成為「聖母」的蕾貝卡弗格森再度回歸主演並擔任監製，將帶領觀眾重返神秘的「地堡」，挖掘更多不為人知的真相。

蕾貝卡弗格森再度回歸《末日地堡》並擔任監製。（Apple TV+ 提供）

《末日地堡》改編自休豪伊全美傳奇暢銷科幻小說《羊毛記》三部曲，由《諾曼第大空降》葛瑞漢尤斯特操刀擔任製片人與編劇，第一季上線後好評如潮，不僅登上串流平台收視排行之冠，成為「全美最受歡迎影集」，更獲得知名影評網站爛番茄88 %新鮮認證，被譽為「必看神作」。

請繼續往下閱讀...

故事背景設定在一個破敗又充滿致命毒害的世界，地球上僅存1萬人口，為了生存，他們生活在這個被不見天日、地下數百層樓的深淵社區「地堡」之中。試圖了解關於「地堡」的資訊則被視為最大的禁忌，任何試圖探究真相的人都會面臨致命的後果。蕾貝卡飾演的工程師茱麗葉試圖調查摯愛被謀殺的真相，卻意外捲入一個遠超乎她想像的謎團之中，讓她發現「若謊言殺不死你，真相就會殺死你」。

第二季預吿以電影級規格磅礡登場，故事將延續第一季尾聲，女主角茱麗葉自願放逐到地堡外「清潔」，命懸一線。她在荒蕪貧脊的土地上掙扎求生，卻意外發現了其他地堡的存在，試圖尋找地堡外所隱藏的更大秘密。《末日地堡》第一季於Apple TV+ 熱播中，第二季將於11月15日在Apple TV+全球上線，每週五更新一集。

《末日地堡》第二季預告：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法