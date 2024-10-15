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呱吉現身北流！親吐「白日夢」真實內幕

呱吉 迪拉（草原市務所提供）呱吉 迪拉（草原市務所提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕北流主辦的「Soffee Days 北流好日子」今年即將展開第二屆，以「白日夢」為活動主軸，結合音樂演出，演出陣容除了眾多臺灣音樂人，也有來自日本、泰國的人氣歌手。首波公布的卡司包含臺灣民謠才子黃玠、 LINION、療癒雙人組合來吧！焙焙！、唱作俱佳的泰國歌手mindfreakkk、日本歌手優河YUGA、慵懶系樂團DSPS以及復古浪漫的露波合唱團，更有「挺音樂！音樂靠山計畫」的神秘嘉賓。

優河（草原市務所提供）優河（草原市務所提供）

「Soffee Days 北流好日子」首波釋出的卡司就相當亮眼，優河於2011年起以創作歌手身分活動，融合了流行、搖滾與日本傳統音樂元素。近年她為電影《漫長的告別》所演唱的主題曲〈めぐる〉，以及為電視劇《妻子變成小學生》所演唱的主題曲〈灯火〉，受到海內外廣大樂迷喜愛，此次演出更是優河首度來台參與音樂節演出。

mindfreakkk（草原市務所提供）mindfreakkk（草原市務所提供）

而泰國人氣創作歌手mindfreakkk則擅長以音樂講述內心情感，並以發人深省的療癒詞曲為名。過去也曾受到多個臺灣音樂節邀請來臺演出，今年初更與臺灣創作歌手Andr合作跨國單曲〈Swapping Socks〉，風靡臺泰兩地樂迷。

值得一提的是，「Soffee Days 北流好日子」更透過精心設計的空間佈置，將北流打造成白日夢基地。主舞台將以充氣結構和雲朵造型為視覺核心，搭配溫室網和廣角鏡，營造出夢幻飄逸的效果。場內還設有「澎澎軟軟」的座椅區，讓觀眾可以躺在舒適空間中放鬆，享受柔和浪漫的療癒氛圍。主題講談節目邀請兩組人氣創作者「呱吉 x 迪拉」和「童話裡都是騙人的」，透過輕鬆有趣的對話，帶領大家深入探討白日夢的各種可能性。

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