催淚！品冠揭父親失去視力過程 驚喜越洋通話

品冠（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕愛盲基金會推廣「白手杖愛盲行動」逾20年，今年邀請品冠以視障者家屬的身分共同拍攝宣導片，並特別選在10/15首映，品冠在現場驚喜致電給在馬來西亞的視障父親，最後並清唱〈疼你的責任〉，溫暖歌聲感動全場。

品冠（記者潘少棠攝）

在宣導片中，品冠從旁觀察年齡二十六歲的視多障者逸瑞，年紀輕輕就要面對糖尿病、截肢、中途失明等多重困境，品冠有感而發：「看到視多障者『逸瑞』面對多重障礙，幸好有哥哥欣澤和『愛盲基金會』攜手協助，透過白手杖愛盲行動的專業服務，讓逸瑞重建信心和生活自理能力；這對兄弟真情流露，不但感動了我，也學習到未來可以如何更妥善的照顧和同理我的父親。」

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品冠（記者潘少棠攝）

品冠在致電給父親前表示，父親從高度近度到弱視，經歷過視網膜剝離，動過兩次大的眼睛手術，到五十歲左右視力嚴重衰退，只剩下微光。但品冠父親仍樂觀地以八十三歲高齡學會使用跑步機、電腦和手機，現在幾乎天天和品冠通話、視訊，閒暇時也會聽廣播、有聲書、電視新聞。今年暑假時品冠甚至和小孩一起帶爺爺到河濱騎協力車，「透過這次和愛盲的合作經驗，讓我知道視障者的家庭力量非常重要，只要透過專業的指導和學習，他們雖然看不見，但很多事情其實都可以做得到。」

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