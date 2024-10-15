郭彥均手握5間房！曝「理財密碼」盼靠領股息養老

郭彥均出席公益活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕郭彥均出道18年，擁有5間房產，今（15）日出席便利商店公益活動，透露理財方式是兩年來都會定期買ETF 5000元，目標存到2000萬的股票本錢，希望未來退休能靠領股息過，笑回進度還差很多，感嘆房價對年輕人不太友善。

郭彥均5間房子都是自住，並無租人，他透露理財方式是每天都會定期買5千元的ETF，「5000真的不多，因為它不會上來、下去，你買久了就是這樣，這不是投機，它就是存錢而已。」

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郭彥均目標存到2000萬的股票本錢，希望未來退休能靠領股息過活，不過目前他離目標還有一段距離，他也有感現在房價高昂，提到年輕時300萬就能買房，現在連車位都要500萬，「房價這麼貴對社會不好，社會都沒有動力了！」

而郭彥均先前自爆他開車時有「路怒症」，被老婆「小豬」和女兒唸了幾句，一度覺得被孤立、和老婆冷戰，而當時新聞曝光後更讓老婆火大，今則強調夫妻倆沒事，至於兩人是否有在「床上和好」？郭彥均露出傻笑，隨即也說自己光是錄完影腳就麻了，幽默直呼「那天錄影完其實下半身都癱瘓了！下半身幾乎沒知覺了，因為站太久了！下半身怎樣打都沒感受。」

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