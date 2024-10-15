楊千霈才駁婚變！獨帶2愛女遭直擊 驚吐「在家是多沒地位」

楊千霈（左）與老公洪家傑結婚8年育有2愛女。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊千霈與老公洪家傑結婚8年並育有2名愛女，日前卻傳出因教養及價值觀問題感情生變，更因此從桃園搬回台北娘家，不過她強調婚姻狀況一切正常。不過，楊千霈近日偕2名女兒朝聖王心凌演唱會，除了曬出追星的合照之外，還鬆口吐出「之前在家裡是多沒有地位」一席話宛如訴說目前心境，相當耐人尋味。

楊千霈上週末帶2名愛女赴台北小巨蛋朝聖好姐妹王心凌的「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，她透露女兒們見到偶像後興奮到睡不著覺，這讓她得意地說：「媽媽現在可是走路有風，之前在家裡是多沒地位。」這一席話頗有弦外之音，不免令外界好奇是否在抒發近日的心境，也有粉絲直擊表示：「我在現場有看到你們！」她也打趣回應：「帶著兩位小粉絲。」

請繼續往下閱讀...

楊千霈（右）攜2愛女朝聖好姐妹王心凌的演唱會。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）

此外，楊千霈還提到「人生每個決定都是幸福選擇題」也相當耐人尋味，不過有粉絲指出《幸福選擇題》是她和王心凌合作的偶像劇名，因此不需做過多聯想。許多粉絲敲碗2人再合作，「好開心你們的合體，希望未來有更多合作啊！」、「看到你們合體好開心呀！」楊千霈對此則回應：「很難得的緣分！」

事實上，楊千霈在9日遭爆出因教養及價值觀等問題導致8年婚姻生變，當時她表示和老公都各自在忙事業，「我一直都台北桃園家兩邊跑！娘家全力支持幫忙顧小孩，我和先生也才能各自打拼事業啊……」楊千霈透露2名女兒在台北念書已4年，因此會在台北盡量陪小孩、周末回桃園，她也強調婚姻狀況一切正常。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法