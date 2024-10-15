晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊千霈才駁婚變！獨帶2愛女遭直擊 驚吐「在家是多沒地位」

楊千霈（左）與老公洪家傑結婚8年育有2愛女。（資料照，記者潘少棠攝）楊千霈（左）與老公洪家傑結婚8年育有2愛女。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊千霈與老公洪家傑結婚8年並育有2名愛女，日前卻傳出因教養及價值觀問題感情生變，更因此從桃園搬回台北娘家，不過她強調婚姻狀況一切正常。不過，楊千霈近日偕2名女兒朝聖王心凌演唱會，除了曬出追星的合照之外，還鬆口吐出「之前在家裡是多沒有地位」一席話宛如訴說目前心境，相當耐人尋味。

楊千霈上週末帶2名愛女赴台北小巨蛋朝聖好姐妹王心凌的「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，她透露女兒們見到偶像後興奮到睡不著覺，這讓她得意地說：「媽媽現在可是走路有風，之前在家裡是多沒地位。」這一席話頗有弦外之音，不免令外界好奇是否在抒發近日的心境，也有粉絲直擊表示：「我在現場有看到你們！」她也打趣回應：「帶著兩位小粉絲。」

楊千霈（右）攜2愛女朝聖好姐妹王心凌的演唱會。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）楊千霈（右）攜2愛女朝聖好姐妹王心凌的演唱會。（照片經馬賽克處理，翻攝自臉書）

此外，楊千霈還提到「人生每個決定都是幸福選擇題」也相當耐人尋味，不過有粉絲指出《幸福選擇題》是她和王心凌合作的偶像劇名，因此不需做過多聯想。許多粉絲敲碗2人再合作，「好開心你們的合體，希望未來有更多合作啊！」、「看到你們合體好開心呀！」楊千霈對此則回應：「很難得的緣分！」

事實上，楊千霈在9日遭爆出因教養及價值觀等問題導致8年婚姻生變，當時她表示和老公都各自在忙事業，「我一直都台北桃園家兩邊跑！娘家全力支持幫忙顧小孩，我和先生也才能各自打拼事業啊……」楊千霈透露2名女兒在台北念書已4年，因此會在台北盡量陪小孩、周末回桃園，她也強調婚姻狀況一切正常。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中