串流服務「Max」正式宣布登台！11月19日台灣上線

串流平台Max正式宣布台灣上線日期。（Max提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）今（15）日宣布其串流服務Max將於11月19日在台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國上線。Max將定義嶄新的串流體驗，透過強大的產品體驗，為地區內的粉絲帶來賣座電影、獨創話題影集、熱門經典、真實故事與家庭最愛等精彩節目。

Max匯聚來自備受喜愛品牌的最高品質娛樂內容，如：HBO、哈利波特、DC 宇宙、卡通頻道、Max原創系列以及好萊塢最佳鉅片，以及來自Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID與HGTV居家樂活頻道等不容錯過的精彩節目齊聚一處。

請繼續往下閱讀...

自11月19日起，訂戶可以透過方便操作的介面在數台裝置間享受升級的串流體驗，包含個人化推薦、無縫銜接的搜尋介面、類型導覽與品牌專區。為讓訂戶能更直觀地探索Max，訂戶可以創建高達5個獨特的個人檔案，每個個人檔案都可以自訂頭像，根據觀看習慣接收不同的內容推薦，亦能為兒童創建包含適齡內容與家長監控功能的兒童專屬帳戶。

華納兄弟探索集團串流與遊戲執行長兼總裁JB Perrette表示：「我們很高興能將Max帶給更多的亞洲消費者。Max匯聚了來自HBO、Discovery、DC宇宙、哈利波特、AFN與卡通頻道等標誌性品牌無可匹敵的高品質內容，以及好萊塢賣座鉅片齊聚一處。Max奠基於在美國、拉丁美洲與歐洲的成功推出，亞太區代表著Max全球化的下一階段，Max現已於超過72個市場提供服務，且將在2025年持續擴展。」

華納兄弟探索集團亞太區總裁James Gibbons表示：「長期以來，華納兄弟探索頻道透過其強大品牌、深具文化影響力的內容為亞太地區粉絲帶來娛樂。有賴於Max結合了令人驚嘆的內容廣度、深度與一流觀看體驗，這些節目將首次透過全新的串流應用程式展現給亞太區的觀眾。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法