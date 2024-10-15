日高校女生為「化妝上學」槓上老師！吐心聲：我必須要漂亮

《從水深0米開始》呈現高中少女間的率真互動。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《從水深0米開始》改編德島市立高中演劇部獲獎同名舞臺劇，除了入選高雄電影節，也將正式在台上映；片中令人印象深刻的一場老師與學生「心」為了可否化妝上學爭論不休，讓幾個主要女演員頗有共鳴。

女主角「未來、心、由依」由舞台劇原班人馬仲吉玲亞、濱尾咲綺、花岡堇演出，飾演「心」的濱尾咲綺表示，國中開始從事模特兒工作，當時和心一樣，總是想著「我必須要保持漂亮！」因此讀到劇本時，覺得心有戚戚焉。

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《從水深0米開始》飾演心的濱尾咲綺曾對外在狀態充滿焦慮。（天馬行空提供）

同樣自國中開始接觸演藝工作的仲吉玲亞則分享，剛上國中時，身邊的同學們正開始學化妝，每當自己全妝出現時，常會被周遭人另眼相待，剛開始也曾感到尷尬，因此聽到心的「美麗宣言」時也相當有感觸。

問到未來想成為什麼樣的女性時，仲吉玲亞坦率表示想成為一名很酷的女性，「我欣賞堅強、有自己核心思想的女性，就像我最喜歡的女演員滿島光那樣！」《從水深0米開始》25日在台上映。

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