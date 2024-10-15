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歐陽娜娜搶發解放軍圍台軍演 文化部長6字表心情

歐陽娜娜搶頭香對中國軍演表態。（翻攝自IG）歐陽娜娜搶頭香對中國軍演表態。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣藝人歐陽娜娜在中國解放軍圍台進行「聯合利劍－2024B」後，緊急轉發圍台軍演圖，並表示「中國只有一個」，引發熱烈討論。文化部長李遠今（15）表示：「我覺得滿難過」。

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中國解放軍昨日清晨實施「聯合利劍－2024B」軍事演習，不少藝人跟進轉發央視新聞在微博「亮劍」，包含歐陽娜娜、張韶涵、林瑞陽、張庭等人紛紛轉發。其中歐陽娜娜更是搶到頭香，成為輸誠第一人。

歐陽娜娜第一時間轉發《央視新聞》。（翻攝自微博）歐陽娜娜第一時間轉發《央視新聞》。（翻攝自微博）

文化部長李遠認為，不知道藝人轉發這些消息，究竟是發自內心抑或是不得已，因為台灣不會要求任何藝人對台灣表忠心，因此看到這些人的做法感到「很難想像」。

文化部長李遠。（翻攝自臉書）文化部長李遠。（翻攝自臉書）

李遠也表示，文化部只有一個原則，對於所有台灣藝人去中國表示尊重，他站在文化部立場，只想把台灣所有文化產業做大、做好、讓大家可以在這邊生活。李遠本身也是一名創作者，他認為創作者對於自己所認同的價值還有民主制度有堅持，就會產成成就感，當然這是他個人看法。李遠也表示看到藝人表態，他覺得滿難過，不過，他說：「在一個不同國度裏面，為什麼一定要講這些話才能夠表演，我很難想像」。

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