林志穎不藏了！50歲神凍齡秘訣曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「不老男神」林志穎今（15）推出生日單曲〈奔向有你的地方〉， 同時慶祝50歲的到來，至於如何永保青春，他分享養身秘訣有二：「一是多喝水，二是保持健康快樂的心情。」

林志穎（吉米工作室提供）

他透露自己人生下半場的目標，「小孩能夠勇敢的長大，找到自己未來的興趣，也希望能夠多跟家人去旅遊。」

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此外，他的狀況越來越好，已經帶Band唱音樂節，「也希望有一天能夠以自己的個人演唱會為主，當然與華納音樂的合作還有好多首歌要發行，敬請大家期待。」

生日單曲〈奔向有你的地方〉是一首溫柔治癒的純愛情歌，也是過去沒有嘗試過的風格，為此也找了音樂老師教唱，希望透過這首歌，向一路陪伴他的家人和粉絲朋友表達最真摯的感謝。

林志穎（吉米工作室提供）

被問生日當天準備怎麼慶祝？林志穎透露：「送給自己的生日禮物，會去義大利法拉利嘉年華會開F1，當作自己的生日假期。今年自己生日宴很特別，有不同地方辦的，都有去參加一下，還有自己同學會、當然還有媽媽的，沒去到的、沒參加到穎友會的別擔心，會有送上單曲封面卡，發完為止。」

他先前出席粉絲為他舉辦的生日會，還搞笑對粉絲表示：「今天的聚會很像中年俱樂部，大家都有家庭有小孩，但是出去這個聚會不能跟其他人說我們50歲了還在追星。」看到粉絲們從以前跟到現在，坦言心裡非常感動。

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