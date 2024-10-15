晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

林志穎不藏了！50歲神凍齡秘訣曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「不老男神」林志穎今（15）推出生日單曲〈奔向有你的地方〉， 同時慶祝50歲的到來，至於如何永保青春，他分享養身秘訣有二：「一是多喝水，二是保持健康快樂的心情。」

林志穎（吉米工作室提供）林志穎（吉米工作室提供）

他透露自己人生下半場的目標，「小孩能夠勇敢的長大，找到自己未來的興趣，也希望能夠多跟家人去旅遊。」

此外，他的狀況越來越好，已經帶Band唱音樂節，「也希望有一天能夠以自己的個人演唱會為主，當然與華納音樂的合作還有好多首歌要發行，敬請大家期待。」

生日單曲〈奔向有你的地方〉是一首溫柔治癒的純愛情歌，也是過去沒有嘗試過的風格，為此也找了音樂老師教唱，希望透過這首歌，向一路陪伴他的家人和粉絲朋友表達最真摯的感謝。

林志穎（吉米工作室提供）林志穎（吉米工作室提供）

被問生日當天準備怎麼慶祝？林志穎透露：「送給自己的生日禮物，會去義大利法拉利嘉年華會開F1，當作自己的生日假期。今年自己生日宴很特別，有不同地方辦的，都有去參加一下，還有自己同學會、當然還有媽媽的，沒去到的、沒參加到穎友會的別擔心，會有送上單曲封面卡，發完為止。」

他先前出席粉絲為他舉辦的生日會，還搞笑對粉絲表示：「今天的聚會很像中年俱樂部，大家都有家庭有小孩，但是出去這個聚會不能跟其他人說我們50歲了還在追星。」看到粉絲們從以前跟到現在，坦言心裡非常感動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中