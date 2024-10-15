恭喜！孫燕姿最新世界巡演登場 本人親揭「台北站」進度

孫燕姿。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕天后孫燕姿並非經常更新社群，昨天她卻無預警釋出影片，只見畫面中她一路奔跑著到遼闊的大草原，最後畫面定格在「就在日落以後」巡迴演唱會，網友飆淚直呼：「終於等到燕姿！最期待的演唱會！」更紛紛敲碗跪求場次資訊。

孫燕姿。（Make Music提供）

今天上午她又再發布全新的視覺海報，正式宣告「就在日落以後」巡迴演唱會即將於2025年展開，孫燕姿形容自己的日落，是一個字「緩」，她發現了生活中其實沒有絕對，只想體現當下與過程，把現階段最好的給大家，更坦然著面對自己不會總在往前推進， 「活著就是和大家一起，像百川的河流一起流進大海。不同階段的角色，讓我更感覺到每一個連著的感受。迫不及待跟著大家一起開心，一起流淚，一起釋放，說到這自己都有點感動！！」

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孫燕姿。（Make Music提供）

海報中，她親筆寫下 「AUT NIHILO」 ，翻譯為「或者什麼都不是」，也是這次演唱會名稱源起的拉丁文，昨日釋出的演唱會影像，導演融入了相機、電視和孫燕姿的結合，傳遞著曾經創造的那些美好；一路奔跑從棚內到遼闊的草原，則象徵著過去不斷的追求與嚮往。

拍攝當天現場的化妝師、髮型師、攝影師、司機也都是一路合作相伴迄今的夥伴，鏡頭最後追著日落時刻拍攝，一群老友凝視著這一幕，驚豔呼喊著：「好美！」黃中平導演則形容：「燕姿變的溫暖，是以前年輕有為的另一種轉換。」

孫燕姿。（Make Music提供）

2020年孫燕姿原訂要舉辦出道20周年「就在日落以前」巡迴演唱會，但因疫情而停擺，明年除了迎來歡慶出道25周年，也將展開全新的巡演，孫燕姿說：「開演唱會這件事，大家覺得是我擅長的，也知道我出來的時候，歌迷一定是準備好的......。」

「就在日落以後」明年將從新加坡揭開序幕，於2025年4月5日、6日登場，緊接著上海、深圳、北京、南京、重慶，台灣、馬來西亞、香港等各站，也都已在緊鑼密鼓的計畫中，孫燕姿表示，「現在大部份還是前期作業，但是要說到籌備的話，其實我們『就在日落以前』即已經開始了，陸續進入密集籌備時會再和大家更新，一有消息就會跟大家分享！」

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