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韓「復仇女神」姊妹反目成仇 婆婆、老公接連出事

李昭娟（右）與河戀姝在《無血無淚》飾演姊妹。（緯來提供）李昭娟（右）與河戀姝在《無血無淚》飾演姊妹。（緯來提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星李昭娟素有「韓劇復仇女神」封號，她在韓劇《無血無淚》遭失散的妹妹河戀姝以公公情人之姿，對她百般折磨，姊妹倆反目成仇，原來是爸媽離婚時喬不攏，讓河戀姝過上苦日子，於是將帳全算在李昭娟頭上。

《無血無淚》今年6月才在韓國播畢，因劇中麻辣情節引起討論話題，播出三天就創下高收視，戲裡，以父母離婚讓兩姊妹分離作為開場，各自展開不同的人生外，卻也埋下怨恨的種子。

李昭娟在《無血無淚》面對意外見招拆招。（緯來提供）李昭娟在《無血無淚》面對意外見招拆招。（緯來提供）

劇中，河戀姝以「公公的情人」之姿進入豪門，與李昭娟共處同一屋簷下，她改名換姓隱瞞過去，卻一步步著手復仇計畫，讓李昭娟身處險境，婆婆、老公更接二連三出事，讓她忙著應付一切意外。

導演金信日表示，韓國離婚率位居世界第三，但這部戲講的是兩姊妹的故事，拍攝時盡量著重在家庭的愛與信仰，兼顧劇情的衝突和高潮迭起；《無血無淚》明（15）晚間9點起，週一至五晚間8至10點於緯來戲劇台戲劇台首播。

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