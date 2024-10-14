林舒語揪尪上節目反遭網路霸凌 發文哭哭：很努力

女星林舒語求好心切做節目效果，沒想到卻招來網友謾罵。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕34歲女星林舒語從《大學生了沒》出道之後，因為參加《我的自由年代》、《終極三國》走紅，2015年她嫁給圈外男友，近日夫妻二人一起上節目，為了配合節目做效果，沒想到卻被外界指責，這讓林舒語非常傷心，發文表示：我都做得很好，很努力。

林舒語（左）與圈外老公其實感情很好。（翻攝自IG）

經常在社群和粉絲分享生活和心情的林舒語，在限時動態忍不住說自己「又爆哭了一頓，一個節目效果，引來一堆難聽的謾罵，一堆人說對我就此改觀」。原來是林舒語和老公上節目，老公為了配合節目做效果，故意表現出很生氣的樣子，會這樣做只是想要讓節目更有張力，沒想到網友反應如此之大。

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林舒語在限時動態發洩情緒。（翻攝自IG）

「罵我其它我都算了，但當好一個媽媽、當好一個老婆、保持根男性距離，甚至是對老公的愛跟一切，我敢說我都做的（得）很好、很努力、很努力了……」林舒語雖然這樣說，但是還是忍不住解釋：「老公想演很生氣、想加油添醋來增加效果，但事實就是我們感情明明很好，老公也從來沒有因為男性跟我生氣，因為我一直以來都很注意！！！！！」用了5個驚嘆號，可見林舒語有多想強調這一點。

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