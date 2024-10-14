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中國雲南網紅腦溢血病危 26歲妻淚崩

32歲中國網紅「雲南阿奎」直播後突發腦溢血病危。（翻攝自微博）32歲中國網紅「雲南阿奎」直播後突發腦溢血病危。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲中國網紅「雲南阿奎」日前在直播後突發腦溢血，被緊急送到加護病房搶救，他26歲妻子崩潰痛哭：「家中4個寶寶怎麼辦？」

綜合媒體報導，「雲南阿奎」曾在6日直播中自稱自己身體實在熬不住了，頭痛頭暈，「不行了，我要暈了，暈過去了」，隨後便結束直播，不久後就傳出他突發腦溢血送醫搶救。

「雲南阿奎」合作團隊昨對外表示，目前阿奎仍在醫院加護病房搶救治療，情況不太樂觀，但家人仍未放棄，有工作人員私下感嘆：「阿奎是家裡支柱，不僅有年邁父母，還有4個年幼孩子，最小的一對龍鳳胎出生才幾個月。」

阿奎傳出腦溢血後，唐三妹崩潰痛哭，並發文說：「4個娃怎麼辦，2個老人怎麼辦，求你趕緊醒過來。」（翻攝自微博）阿奎傳出腦溢血後，唐三妹崩潰痛哭，並發文說：「4個娃怎麼辦，2個老人怎麼辦，求你趕緊醒過來。」（翻攝自微博）

網紅「雲南阿奎」是一名來自雲南昭通的自媒體創作者，影片作品包含地方特色和民族文化元素，在抖音帳號有73萬粉絲追蹤，其妻子、26歲唐三妹也是自媒體創作者，擁有上百萬粉絲。

阿奎傳出腦溢血後，唐三妹崩潰痛哭，並發文說：「4個娃怎麼辦，2個老人怎麼辦，求你趕緊醒過來。」

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