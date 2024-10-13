張小燕證婚！誇Summer「能幹了不起」拜託蕭敬騰這件事

張小燕（右）擔任婚禮的證婚人。（喜鵲娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰與經紀人Summer今晚（13日）在萬豪酒店補辦婚禮，張小燕擔任證婚人，看到老蕭在婚禮開場就淚崩，忍不住笑虧：「我把Summer交到你手上，你們要好好的，你是個會哭的男人，拜託不要讓Summer哭就好。」

蕭敬騰（右）在婚禮上感性淚崩。（喜鵲娛樂提供）

張小燕與Summer的父親林光寧是舊識，從小看著Summer長大，更誇讚Summer在事業上也是女強人，「Summer從國外念書回來，和我、陳鎮川一起在葛小姐（葛福鴻）的TVBS一起工作，是很能幹、很了不起的一個女生」，還表示：「我常常在想，誰來做他老公不容易，但真的沒想到是你（指蕭敬騰），是真的。」

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對於老蕭出道後與Summer的緋聞，其實就連張小燕都不敢多問，直到有次到Summer家吃飯，看到他們互動的眼神，直說真的很有愛。

張小燕談到：「我覺得我見過這眼神，我回家想起來，是我曾經在楊惠姍跟張毅、賴聲川和丁乃竺身上看到，是那種夫妻之間，在一起很多年，都是互相的崇拜跟恩愛的眼神，我在你們眼裡看到，我覺得很不容易。」

蕭敬騰與經紀人Summer舉辦婚禮，雙方家長到場見證。（喜鵲娛樂提供）

今晚婚禮賓客大咖雲集，張小燕笑說，沒看到王偉忠跟吳宗憲對另一半有著恩愛的眼神，「在台下好多人我都從來沒看過，是不是王偉忠？吳宗憲更沒有。」妙語如珠逗樂滿場賓客。

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