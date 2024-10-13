蕭敬騰哭慘了！跨越14歲年齡差找到Summer 婚禮誓詞「約定8輩子」

蕭敬騰（右）、Summer今補辦婚宴。 （記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今晚（13日）與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，倆人在婚禮開場交換誓詞時，老蕭就淚流滿面，他親吻另一半，甜蜜表示：「下輩子愛你，下下輩子愛你，我們的約定是8個輩子！」更在台上哭喊告白示愛。

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老蕭在2007年參加選秀節目被經紀人Summer挖掘出道，兩人相識相戀之後，一路以來都愛得非常低調。

Summer在台上說，「我們從來沒有吝嗇表達對彼此的愛，我的專業實在不適合在大眾面前說這些話，我其實每一天每一天都是很感謝的，我常常在想，我上輩子到底做了什麼好事，可以有這麼幸福的人生，我相信我上輩子一定是個好人！」

提到與老蕭14歲的年齡差距，Summer笑說：「雖然我比較早到這個世界，早到了有點多，可是身邊的人都知道你比我成熟很多！」感謝老蕭的正能量與自律，讓她可以學習。

Summer放閃表示，「我們分開是兩個完整的人，在一起我們超級強大，我這輩子一定會做更多好事，因為我下輩子還要跟你在一起。」

而老蕭要講誓詞之前，就已經哭到淚流滿面，甜蜜稱兩人是命中注定，當年他參加選秀節目就是要遇到對方，「所以我以大魔王的姿態，出現在大眾的視野，只希望妳能一眼看到我，奏效了，妳真的找到我了。」

老蕭放話，未來每一世都要找到Summer，最後更哭喊：「6月是夏天，夏天是Summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛你。」超炙熱的告白感動滿場賓客。

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