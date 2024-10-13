周曉涵解放比基尼躺池邊辣翻 被潑水「濕身尖叫」網朝聖

周曉涵曬出一系列比基尼辣照。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星周曉涵擁有亮麗外型及姣好身材，近年來演出《機智校園生活》、《商魂》等戲劇，精湛演技圈粉無數，儘管工作忙碌，仍時常會在社群分享生活點滴，日前曝光一系列泳裝辣照讓人大飽眼福，其中的3秒潑水影片更是吸引網友朝聖。

周曉涵愜意坐在池邊似乎相當享受。（翻攝自IG）

周曉涵昨（12）在社群曬出一系列泳裝辣照，可見她身穿一套深綠色比基尼，上半身的獨特剪裁展現性感鎖骨，露出大片雪白直角肩，坐在泳池邊擺拍，深邃事業線若隱若現，接著更躺下來享受陽光，勻稱身材一覽無遺，臉上掛著甜美燦笑，看起來相當愜意。

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周曉涵突遭友人潑水嚇得放聲尖叫。（翻攝自IG）

周曉涵在文中寫道「小胖子周末曬曬太陽玩玩水」，並在貼文的最後放上一部影片，可見她穿著比基尼坐在池邊，下一秒毫無預警的被一旁的友人潑水，嚇得周曉涵放聲尖叫。泳裝辣照曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，「太美了吧」、「你的大腿真的好正」、「性感美麗周曉涵，身材真是好迷人」。

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