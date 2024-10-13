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蔡康永訪談引共鳴！被稱讚「很乖」非好事：你正在做一個服從的人

蔡康永（右）近期上阿滴的YT節目訪談片段引共鳴。（翻攝自YT）蔡康永（右）近期上阿滴的YT節目訪談片段引共鳴。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人蔡康永近期出了新書，受百萬網紅「阿滴英文」邀請上YT節目進行訪談，影片中蔡康永也提到「華人父母教育觀」，他表示從小常被稱讚「你很乖」，但長大後卻細思極恐，原因隨之曝光。

蔡康永表示，「當你得到的稱讚是你很乖的時候，你一定要警覺你正在做一個服從的人」。（翻攝自YT）蔡康永表示，「當你得到的稱讚是你很乖的時候，你一定要警覺你正在做一個服從的人」。（翻攝自YT）

蔡康永以中、英文單字舉例，許多華人父母習慣用「你很乖」來稱讚小孩，但是該詞卻無法被翻譯成英文，最為接近的單字是「Obedient（服從）」，這點令他覺得毛骨悚然「想像一下爸媽不是稱讚你乖，而是稱讚你很服從」。

對此蔡康永指出，文化帶給人的影響其實是根深蒂固的，他也警惕所有被稱讚很乖的人，「當你得到的稱讚是你很乖的時候，你一定要警覺你正在做一個服從的人」此番話一出，立刻引起觀眾共鳴，直呼「蔡康永真的是活得很通透的人」、「聽完好有收穫」、「我也是從小就不喜歡被稱讚乖，會有莫名的不適感」

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