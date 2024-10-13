瑪莎、黃韻玲加持！《同行相記2》葛大為擒廣播金鐘

金曲獎最佳作詞人葛大為。（Hit Fm提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」昨晚（12日）舉行，Hit Fm聯播網突破重圍，風光抱走兩座廣播金鐘獎，《同行相記2》獲得流行音樂節目獎，《HIT POP ON THE ROAD》則奪下電臺品牌行銷創新獎的肯定。

Hit Fm聯播網與金曲獎最佳作詞人葛大為攜手推出的《同行相記2》獲得流行音樂節目獎，台北之音內容事業部副總經理王福怡、節目行銷總監周瑋筑以及所有製作團隊上台領獎。

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不克前來的葛大為由周瑋筑代為感謝，葛大為表示：「謝謝Hit Fm的大家，謝謝廖姐，謝謝每一位節目來賓，謝謝評審！能夠把自己的音樂工作跟廣播節目結合，讓我更相信廣播節目是一個容器，有無限的可能，謝謝每一位在收聽的你！」

2019年Hit Fm聯播網推出限定節目《同行相記》，並在2023年Hit Fm再攜手葛大為推出《同行相記2》，邀請了黃韻玲、陳建騏、五月天瑪莎、魏如萱、ABAO阿爆（阿仍仍）、HUSH、安溥、白安、洪佩瑜、Leo王等多位金獎級音樂人共襄盛舉。

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