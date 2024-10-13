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娛樂 最新消息

到底什麼關係？ 女神黃倩萍同框星國知名主播林啓元

「女神主播」黃倩萍同框新加坡國營電視台「新傳媒」當家男主播林啓元，令外界好奇2人真實關係。（翻攝自黃倩萍臉書）「女神主播」黃倩萍同框新加坡國營電視台「新傳媒」當家男主播林啓元，令外界好奇2人真實關係。（翻攝自黃倩萍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台「女神主播」黃倩萍近日遠赴新加坡，連日來激曬大啖當地美食、走訪知名景點辣照，而她這次到新加坡另一重要「任務」之一，就是跟國營電視台「新傳媒」當家男主播林啓元相見歡。

原來2人是同學，15歲時就認識。（翻攝自黃倩萍臉書）原來2人是同學，15歲時就認識。（翻攝自黃倩萍臉書）

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什麼？女神主播微服出巡，竟然施法在新加坡和當地赫赫有名男主播同框，實在是太厲害了，黃倩萍透露，其實2人在15歲時就認識了，林啓元是女神主播文藻時期同學；想起當時2人每天一起上法文課，但現在也一起把法文還給老師。

黃倩萍爆笑表示，跟林啓元走在路上壓力很大，每每都會引人注目，「因他播報晚間新聞收視率超過10%，可是星國家喻戶曉、來自台灣的主播」，身為同學，黃倩萍感到與有榮焉。

黃倩萍近日到新加坡旅遊度假。（翻攝自黃倩萍臉書）黃倩萍近日到新加坡旅遊度假。（翻攝自黃倩萍臉書）

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而女神主播也對「同學」豎起大拇指，誇他每天承受100萬人收看的收視壓力，「真的是非常不容易。」而她在inews主持《醫點不誇張》即將在星國播出，女神激動表示真的太榮幸了，「拜託新加坡鄉親父老多支持。」

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