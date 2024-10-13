朱茵11歲愛女激罕曝光 好爸爸黃貫中默默跟隨

今年4月，黃貫中舉行個人藝術展覽「童城迷路」，黃鶯（左）罕見與父母一同現身，右為朱茵。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕52歲香港一代性感女神朱茵2012年與歌手黃貫中結婚，育有一女「叉燒包」黃鶯，不久前朱茵相隔13年再拍電視劇，在ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》飾演小學老師，引起網友討論之餘，她受訪時也大談與女兒相處點滴。

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黃鶯長大後變得低調，直到今年4月黃貫中舉行個人藝術展覽「童城迷路」，她才罕見與父母一同現身，近日又有網友在尖沙嘴巧遇他們一家三口。

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11日有網友在尖沙嘴某商場偶遇黃貫中、朱茵夫婦，帶著11歲女兒黃鶯逛街，一家三口非常低調，粉絲不好意思打擾，透露朱茵身穿簡單白T與牛仔褲，戴著太陽眼鏡星味十足，一旁黃鶑裝扮俏麗，2人走在前面有說有笑，小時候與朱茵神似的黃鶯，越大越像黃貫中，身高也緊追朱茵高度，黃貫中則一直跟在2人後面，樂當好爸爸、好丈夫。

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