王心凌厲害了！狠砸6千萬當CEO 親自監督畫面曝光

王心凌以全糖雲朵裝開唱，甜蜜暴擊粉絲的心。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕甜蜜天后王心凌四度攻蛋，連續兩晚在小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」，演唱會升級再出發，製作成本超過台幣六千萬，她自封是「Sugar Land」的CEO，親自監督大小細節。

開場王心凌身穿「全糖雲朵甜心裝」，帶領20位舞者現身在高達5層樓高的小巨蛋屋頂從天而降，她先帶來了《Bite Back》，接著滿足歌迷的心願，首次在舞台上唱跳《一律建議分手吧》，勁歌熱舞嗨翻全場。

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王心凌四度攻蛋，精彩演出現場氣氛嗨翻。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

本次演唱會的串場VCR由金曲導演陳奕仁操刀，斥資千萬打造目不睱給的「Sugar Land」甜心樂園，忙著彩排的王心凌幾乎沒時間休息，更全程參與所有大小細節。

王心凌唱完抒情版本的《愛太空》，與全場觀眾打招呼，她自信地說：「歡迎大家來到Sugar Land開幕首站台北小巨蛋，我是Sugar Land的CEO王心凌，這裡有甜美、有歡樂、有刺激、有感動，你們想要的，都可以在Sugar Land一一實現。」

王心凌重返小巨蛋舉辦演唱會。（天晴娛樂、寬宏藝術提供）

提到演唱會充滿著酸甜苦辣，王心凌笑說：「現在呢，大家入園的這段時間，已經享受過部分設施，全場的你們，準備好讓我帶你們繼續一一體驗了嗎？」

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