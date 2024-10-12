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小S評價「長得帥可惜會寫詩」 吳翔震活動再秀詩詞創作

吳翔震今現場朗讀自己寫的詩。（Offermann提供）吳翔震今現場朗讀自己寫的詩。（Offermann提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳翔震今到高雄為德國頂級皮件品牌新店開幕剪綵，他現場朗讀自己寫的詩，迷倒眾多粉絲。6年前，吳翔震曾經出版寫真詩集《抱你寫詩》，當時小S在粉絲團幫吳翔震分享詩集，並合拍短片，大力宣傳，雖然小S在影片中說翔震「長的很帥，可惜會寫詩」，暗指會寫詩的帥哥不夠浪漫風趣，卻幫吳翔震打響知名度。

吳翔震說：「很感謝S姊當年的提拔之恩，為了不讓她失望，我這幾年除了拍戲、畫畫，也沒停止過寫詩。」吳翔震在粉絲團經常發表詩歌短文，有女粉絲留言說會寫詩的帥哥真的很浪漫，而且稀有。

吳翔震在牛皮上題詩，堪稱演藝圈才子。（Offermann提供）吳翔震在牛皮上題詩，堪稱演藝圈才子。（Offermann提供）

吳翔震表示自從6年前在華文朗讀節擔任壓軸朗讀嘉賓至今，再一次在公開場合朗讀，心情還是很緊張。剛從歐洲旅遊回台，吳翔震表示，這次主要是去跟當地藝術家交流，他發現當地的人文精神豐富，美好的藝術都是隨手可得的，「即使門把上的一個扣環，路燈的裝飾，都充滿了藝術感。」

他也去英國看皇宮，親臨感受歷史，宮殿裡的古蹟都是滿滿的藝術，令人感動，他也到義大利旅行，忍不住讚歎：「我在威尼斯的聖馬可廣場停留許久，每個視角，都像一幅畫。」

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