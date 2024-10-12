對中華民國沒感情？楊大正遭酸「拿政府千萬補助」反擊了

楊大正反擊被質疑拿政府補助一事。（資料照；出日音樂提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「滅火器」樂團主唱楊大正雙十國慶當天逆風發文：「不好意思，我對中華民國真的沒有感情，就不祝賀了！」媒體人黃揚明則狠酸他多年來拿政府補助，「口口聲聲說中華民國是『土匪政權的架構』，但是拿中華民國千萬公帑，不會手軟。」對此，楊大正今（12日）在臉書反擊，「火氣音樂10年來問心無愧。」

黃揚明日前直言「滅火器」從2016年開始多次參與政府的活動，光總統就職典禮就參與過2次，國慶活動也有4次，質疑楊大正拿了政府上千萬補助卻說對中華民國沒感情。對此，楊大正稍早強調國慶日當天的發文，「僅僅是我個人對台灣未來的期望的一點抒發，也沒有攻擊任何族群或黨派。看到一些惡意引導的文章出現，就可以明白他們想要激起的是對立和更無法溝通的社會。」並認為對方要用煩人的攻擊，「威脅我們不可以有這些想法，這種情況我遇過太多次了。」

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楊大正解釋補助案的精神是扶植未成熟產業發展，拿了補助的單位必須自籌比補助金額更高的資金去完成計畫，「這件事情，火氣音樂10年來問心無愧。儘管再怎麼認為中華民國荒謬，也是老老實實每年繳稅金，並且擔任著協助產業推進的角色。」對於質疑者口中的補助案，楊大正盼外界去看看「滅火器」背後產出了哪些對應的作品及活動製作，「當他們想把我們攻擊為既得利益者的同時，也提醒了我們過去完成了多少美好的時刻！」

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