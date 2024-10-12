晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

媽媽是命案清潔工「被嫌臭」！尹馨《孔雀魚》吐露兒子慘遭霸凌內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹馨在公視台語台、華視《孔雀魚》中為了生計從事命案現場清潔工作，孩子卻在學校遭到霸凌，當尹馨詢問被欺負的原因，兒子表示同學歧視尹馨的清潔工作，並嘲笑她身上很臭，童言童語讓觀眾感到一陣鼻酸。

尹馨在《孔雀魚》戲中兒子（左）因為她身上的臭味被排擠。（公視台語台、華視提供）尹馨在《孔雀魚》戲中兒子（左）因為她身上的臭味被排擠。（公視台語台、華視提供）

現實生活中尹馨對氣味十分敏感，最害怕小時候男生上完體育課的汗臭味，因此她很小的時候開始就蒐集香水，隨著心情使用不同香味十分撫慰心靈，她也贈送兩歲的小姪女髮香噴霧當生日禮物，希望她可以香香的。

此外，刑事偵察也是《孔雀魚》一大看點，戲裡擔任警察的亮哲，上台簡報傳播妹連續殺人案，流暢的台語備受網友稱讚，他自曝拍攝前在家大概練習了不下三十次，由於不知道現場的道具或是陳設是什麼，為求講台詞時自然流暢，他模擬了在辦公室、在大禮堂、有白板、沒有白板、邊說邊貼照片等多種表現方式，結果最後導演選擇的是用投影機報告。

亮哲（左）在《孔雀魚》擔任警察，上台簡報傳播妹連續殺人案，流暢的台語備受網友稱讚。（公視台語台、華視提供）亮哲（左）在《孔雀魚》擔任警察，上台簡報傳播妹連續殺人案，流暢的台語備受網友稱讚。（公視台語台、華視提供）

亮哲指出最難的部分反而不是台詞，而是要臨場照著電腦檔案的ppt順序來演，配合台詞講解案情，雖然沒有ＮＧ，但是導演因應ppt內容以及節奏調整多拍了幾次，很有挑戰性。

《孔雀魚》於每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中