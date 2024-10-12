媽媽是命案清潔工「被嫌臭」！尹馨《孔雀魚》吐露兒子慘遭霸凌內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹馨在公視台語台、華視《孔雀魚》中為了生計從事命案現場清潔工作，孩子卻在學校遭到霸凌，當尹馨詢問被欺負的原因，兒子表示同學歧視尹馨的清潔工作，並嘲笑她身上很臭，童言童語讓觀眾感到一陣鼻酸。

尹馨在《孔雀魚》戲中兒子（左）因為她身上的臭味被排擠。（公視台語台、華視提供）

現實生活中尹馨對氣味十分敏感，最害怕小時候男生上完體育課的汗臭味，因此她很小的時候開始就蒐集香水，隨著心情使用不同香味十分撫慰心靈，她也贈送兩歲的小姪女髮香噴霧當生日禮物，希望她可以香香的。

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此外，刑事偵察也是《孔雀魚》一大看點，戲裡擔任警察的亮哲，上台簡報傳播妹連續殺人案，流暢的台語備受網友稱讚，他自曝拍攝前在家大概練習了不下三十次，由於不知道現場的道具或是陳設是什麼，為求講台詞時自然流暢，他模擬了在辦公室、在大禮堂、有白板、沒有白板、邊說邊貼照片等多種表現方式，結果最後導演選擇的是用投影機報告。

亮哲（左）在《孔雀魚》擔任警察，上台簡報傳播妹連續殺人案，流暢的台語備受網友稱讚。（公視台語台、華視提供）

亮哲指出最難的部分反而不是台詞，而是要臨場照著電腦檔案的ppt順序來演，配合台詞講解案情，雖然沒有ＮＧ，但是導演因應ppt內容以及節奏調整多拍了幾次，很有挑戰性。

《孔雀魚》於每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus、愛奇藝國際版等平台。

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