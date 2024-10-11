趙小僑跟金城武偷情？劉亮佐動怒：都得死

屈中恆（右）與劉亮佐上節目宣傳舞台劇。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕屈中恆、劉亮佐日前為宣傳舞台劇《妳和我和他的真相》，擔任鏡電視《藝術正發聲》來賓，接受主持人陳璽鈞訪問。屈中恆、劉亮佐在這齣舞台劇中飾演好友，但屈中恆卻偷吃劉亮佐的老婆賴雅妍，害得劉亮佐綠雲罩頂。

劉亮佐在劇中是飾演老婆跟好友偷情的綠帽男，劉亮佐笑說自己從沒有過這樣經驗，既使聽了身旁朋友的經驗也沒有太深刻的感受，所以一開始他用了最廉價的方式，就是想像如果老婆趙小僑跟屈中恆偷情，自己會怎麼樣，但怎麼想都匪夷所思。

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屈中恆除了笑他想這些有的沒的幹什麼外，更天外飛來一筆說：「（如果）是想像小僑跟金城武偷情，會不會好一點？」只見劉亮佐佯怒說：：「一樣！都得死」，笑翻全場。

同劇女主角蔡燦得曾經在宣傳該劇的時候，表示屈中恆年輕的時候很像詹姆斯．狄恩，對戲的時候都會不小心愛上他。對此屈中恆回應笑說：「請大家不要認真，她本來就是怪怪少女，現在是個怪怪婦人，不過我們年輕的時候倒是滿欣賞對方的」。由於屈中恆與蔡燦得是「從小就認識」的多年好友，這次在劇中飾演夫妻時也激盪出不少火花，連屈中恆的正牌老婆Vicky看完演出後，都語帶醋意地對他說：「你跟蔡燦得還挺親密的嘛」。

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