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娛樂 歐美

百萬網紅歌手澳洲巡演 遭控飯店內「掐頸性侵」女粉絲

尤恩菲利被控掐頸性侵一名20多歲女子。（翻攝自尤恩菲利IG）尤恩菲利被控掐頸性侵一名20多歲女子。（翻攝自尤恩菲利IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲英國饒舌歌手「尤恩菲利」Yung Filly從經營YouTube頻道開始，擁有百萬訂閱，後發展音樂事業吸引不少粉絲。不料，他近期被指控在澳洲演出後，於飯店房間內掐頸性侵一名20多歲女子。

綜合《abc News》等外媒報導，尤恩菲利在9月28日於一間夜店表演，結束後遭控在飯店內掐頸性侵一名20多歲女性，警方獲報後於10月8日逮捕他，目前他被控4項性侵罪、3項造成身體傷害的攻擊罪，以及1項掐住女子頸部的罪名。

隨後尤恩菲利被批准以10萬澳幣（約新台幣216萬元）獲得保釋，但條件是他必須交出護照以防離開澳洲，且不得在社群平台談論此事，更不能聯絡被害人，不過他的律師尚未對此事提出任何說法。

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