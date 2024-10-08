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驗尿結果出爐！PEETA葛格涉呼麻喊冤「被人放進口袋」

健身網紅PEETA葛格涉吸食大麻，因驗尿結果呈現陰性，獲不起訴處分。（翻攝自PEETA葛格IG）健身網紅PEETA葛格涉吸食大麻，因驗尿結果呈現陰性，獲不起訴處分。（翻攝自PEETA葛格IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕健身網紅「PEETA葛格」今年3月因涉嫌持有、吸食二級毒品大麻遭檢警搜索，查扣1包大麻及含大麻成分的電子菸，但PEETA葛格否認吸毒，堅稱被人放進口袋。日前尿液採驗報告出爐，台北地檢署今日就涉嫌施用部分採不起訴，但持有部分將另外偵辦。

PEETA葛格今年3月15日遭警搜索其位於南京東路經營的健身房及倉庫等處，並在辦公室內搜出一包9.86克的大麻，警方採集他尿液後，依《毒品防制條例》移送法辦。而PEETA葛格矢口否認吸毒，稱大麻是被人栽贓放到自己衣服口袋，檢察官複訊後以5萬元交保。

如今驗尿結果呈陰性，檢察官認為「吸食毒品」部分罪證不足，因此處分不起訴，但「持有毒品」部分仍有疑慮，將另案偵辦。

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