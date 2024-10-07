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娛樂 最新消息

昔代表台聯選立委遭中國封殺 阿吉仔祝賀「祖國」75歲生日快樂

〔記者陳鈺馥／台北報導〕資深藝人阿吉仔日前赴中拍攝宣傳短片，他在「一國兩制統一中國」大型標語前，以台語聲稱「咱祖國75歲的生日，我是台灣人、也是福建人，更是中國人」；台聯主席周倪安質疑，阿吉仔所拍攝影片內容非常不妥，中共可能有給一些好處。

資深藝人阿吉仔日前赴中拍攝宣傳短片，他以台語聲稱「咱祖國75歲的生日，我是台灣人、也是福建人，更是中國人」。（圖取自微博）資深藝人阿吉仔日前赴中拍攝宣傳短片，他以台語聲稱「咱祖國75歲的生日，我是台灣人、也是福建人，更是中國人」。（圖取自微博）

中華人民共和國今年建國75週年，阿吉仔在五星紅旗背板前表示，「希望海峽兩岸能夠同心行同路，感情越走越深，海峽兩岸一家親，在這裡祝福祖國75歲生日快樂」。

據了解，阿吉仔出生嘉義縣東石鄉，1987年以一曲《命運的吉他》爆紅，他獨特的演唱方式，曾經是台灣演藝圈藝人爭相模仿的對象；2001年阿吉仔曾為台聯披上戰袍，在台南縣參選立委失利。

阿吉仔近年在台欠下千萬債務，歷經外遇、離婚等低潮，演藝事業重心逐漸移往中國。2023年他以專輯「心愛的謝謝」奪下金曲台語歌王，今年更首度在中國十一國慶前，拍攝祝福「祖國75歲生日」的統戰影片。

對此，前立委、台聯黨主席周倪安今日受訪表示，阿吉仔所講那些內容非常不妥，中共可能是有給一些好處，像阿吉仔這樣的藝人也不會是最後一個。

周倪安指出，23年前阿吉仔曾代表台聯在台南參選過立委，因為參選立委這件事，阿吉仔有被中國封殺10年，可見中共認為台聯是「反共保台」的代表。其實阿吉仔不像余天等藝人，沒有辦法加入藍綠兩大黨，後來可能因為賺錢需求去了中國，自己沒有跟他聯絡過，昨天晚上看到影片才知阿吉仔拍了這樣的影片。

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