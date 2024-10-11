夏如芝暖心伴長者作畫 失智奶奶「想畫蓮花」藏秘密

夏如芝與失智老人共同參與創作。（天主教失智老人基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊林娛樂旗下藝人夏如芝、張菁菁、蔡衣宸日前出席《揮灑，在記憶褪色之前》失智友善藝術展，現場展示失智長輩創作作品共16幅，3人分享與長輩作畫互動過程的趣事，以及作品創作理念。

夏如芝認為，藝術能拉近距離，她陪一位奶奶作畫，奶奶提出「想畫蓮花」，她詢問緣由後，原來是奶奶很想念妹妹，即便長輩失智，但妹妹刻在奶奶的心裡，她說：「長輩很可愛、只要我們願意多陪伴長輩，和他們說話，他們也會願意分享。」希望這項有意義的活動，能讓更多人知道，學習如何陪伴失智者。

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張菁菁（左）、夏如芝（右三）、蔡衣宸（右）與長輩一同作畫。（天主教失智老人基金會提供）

張菁菁（左起）、夏如芝、蔡衣宸出席藝術展 。（天主教失智老人基金會提供）

夏如芝說：「當願意給予更多適當的協助與信任時，其實爺爺奶奶能做到的，遠遠超乎我們的想像。」她表示，釋放更多機會與信任，對他們是更好的刺激與進步，「大家常常說，老人家其實就是小朋友，真的是如此。」

張菁菁、蔡衣宸家中都有長輩失智，張菁菁談到，藉由活動，她學會以更樂觀、耐心的方式與失智長輩相處，蔡衣宸說，雖然被家中長輩忘記，內心真的很難過，但她現已能轉念，「長輩如同重新認識一個新朋友，遺忘並不會影響到對彼此的愛。」

張菁菁（左起）、夏如芝、蔡衣宸愛心滿滿。（天主教失智老人基金會提供）

張菁菁提到，開始以為自己是來陪伴長輩，結果她自己被陪伴到，「長輩擁有豐富的人生智慧和包容度，不因時間而消逝。」她分享，跟她一起畫畫的醫師之前是獸醫，在作畫的過程中，他記起在獸醫院工作，提及看見很多的生命離去，所以看淡了，也很習慣了，「本以為我是要負責照顧長輩，沒想到他們雖然記憶褪色了，但仍然是那個智慧、溫柔、有能力的長者。」

蔡衣宸（左）與劉王壁英奶奶共同創作。（天主教失智老人基金會提供）

蔡衣宸分享，與長輩作畫互動過程中，她自己因老家在高雄，有時候特別想家，「但阿英奶奶擁抱我的時候，很溫暖，我忍不住眼眶泛淚，很感謝自己的心情被她們照顧著。」她覺得，與失智老人相處過程就像可愛的小孩一樣，他們有很多想表達與分享，其實用心聆聽就會發現很多很體貼的地方，「雖然會遺忘短期的事情，但卻不會忘記每個愛的當下，與其共同相處，就能帶給他們當下最好的快樂時光，我覺得是一件很幸福的事，陪伴對他們來說就是最美好的事情。」

蔡衣宸共同參與創作並出席畫展。（天主教失智老人基金會提供）

張菁菁陪伴失智老人創作。（天主教失智老人基金會提供）

「失智，是一趟靈魂跳躍的旅程」，在過去與現在的反覆跳躍下，認知功能會漸漸喪失，天主教失智老人基金會與南山人壽合作於南山人壽客戶服務台北分部辦理「《揮灑，在記憶褪色之前》失智友善藝術展」，全數展出在南山人壽台北市中山區有「起家厝」之稱的台北客服中心，展期將至10月30日，週一至週五08:30-17:00開放免費參觀。

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