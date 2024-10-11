YOYO家族新營開趴 26日親子嘉年華同樂

〔記者楊金城／台南報導〕2024「台南市親子嘉年華」26日將在新營南瀛綠都心公園登場，市長黃偉哲及東森YOYO家族的超人氣星星哥哥、草莓姐姐、卡通明星妙妙犬布麗今天（11日）為活動宣傳，邀請大小朋友們一起來同樂。

YOYO家族的超人氣星星哥哥、草莓姐姐、卡通明星妙妙犬布麗。（記者楊金城攝）

黃偉哲表示，台南市是個溫暖的城市，為促進親子互動及培養情感交流，第4年舉辦這項大型親子嘉年華活動，每年活動內容求新求變，受到好評，26日活動以「Tainan 400 YOYO Party」為主題，歡迎親子來新營與YOYO家族一起度過歡樂的假日。

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台南市長黃偉哲及東森YOYO家族的超人氣星星哥哥、草莓姐姐、卡通明星妙妙犬布麗，今天為26日新營親子嘉年華活動宣傳。（記者楊金城攝）

YOYO家族的超人氣星星哥哥、草莓姐姐、卡通明星妙妙犬布麗帶動唱，邀親子26日一起同樂。（記者楊金城攝）

教育局說，當日將由YOYO明星大遊行為活動揭幕，YOYO家族16位哥哥姐姐及10組卡通大明星也將輪番帶動唱跳，還有專屬台南限定的YOYO太鼓表演、4公尺高的粉紅豬小妹氣偶、親子共學趣味闖關，打造專屬於親子遊玩的戶外活動空間，為孩子留下美好童年回憶。

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