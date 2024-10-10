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娛樂 電視

Joeman認拍《靈能》肩膀沉超毛！ 曬照「揭真相」網全傻了

Joeman認拍《靈能的挑戰》肩膀超沉，毛毛的。（翻攝自YT）Joeman認拍《靈能的挑戰》肩膀超沉，毛毛的。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕東森超視、網紅Joeman共同出品《靈能的挑戰》，為台灣第一檔靈能界競賽節目。怎料，Joeman在社群上坦承拍攝時一直覺得肩膀很沉重，毛毛的，下一句則爆是因為「襯衫的墊肩很大塊」導致，讓網友傻眼笑歪。

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Joeman今（10）在社群上坦承：「在拍《靈能的挑戰》時一直覺得肩膀很沉，毛毛的」文字瞬間讓人不寒而慄，怎料下一句則坦言：「後來看照片才發現是因為襯衫的墊肩很大塊。」而附上的圖片可以看到墊肩讓他肩膀瞬間變超寬。

Joeman隨後澄清原來是墊肩導致。（翻攝自Threads）Joeman隨後澄清原來是墊肩導致。（翻攝自Threads）

文章一出，也讓網友紛紛笑爛吐嘈：「X邀ㄛ 」、「真的有點大！」、「高乘載肩膀」、「九式幽默」就連百萬YTR阿滴也笑到爆粗口：「洗勒X」。

由 @joemanweng 發佈
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