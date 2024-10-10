蕾菈吐真心話認「曾想引退」！ 淚喊：沒辦法滿足所有人期待

蕾菈昔曾想過引退網紅圈。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈在社群平台十分活躍，時常分享生活、與粉絲互動。今（10日）她發文表示，曾想過引退，直到看到粉絲鼓勵：「從我（蕾菈）身上得到了很多力量。」才明白，自己是能夠帶給某些人快樂的。



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蕾菈今日發文表示：「我有好一陣子確實有過離開的念頭。」認為自己完全不適合這個產業，直到有粉絲鼓勵他：「她從我身上得到了很多力量，在她曾經有不好的念頭的時候，因為我的影片幫助了她度過很多痛苦的夜晚。」她才明白，自己能帶給人快樂，這也是拍片初衷。



蕾菈全文。（翻攝自IG）

蕾菈進一步坦言，自己拍攝的影片畫面都是想呈現給大眾的，「很抱歉我沒辦法滿足所有人的期待，但我不想辜負那些從未放棄過我的人。」更加堅定信守自己當初選擇成為YTR的選擇。

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