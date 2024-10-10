愛莉莎莎狠心將名牌包全賣掉！背後原因曝...她嗨喊：很值得

愛莉莎莎近日突宣布將把自己全部的名牌包都賣掉。（翻攝自YT、IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YTR愛莉莎莎近日突宣布將把自己全部的名牌包都賣掉，原來是因為她於去年5月去尼泊爾旅遊時，親眼目睹當地孩子艱困的學習環境，因此她現在決定將二手名牌包賣得的26萬元捐出一半做善事，消息一出，感動不少粉絲。



愛莉莎莎親眼目睹尼泊爾孩子艱困的學習環境，因此決定捐出善款。（翻攝自YT）

愛莉莎莎感嘆尼泊爾有些孩子一輩子都沒機會受教育。（翻攝自YT）

去年，愛莉莎莎去了尼泊爾一趟，馬上就愛上當地孩童純真的笑容及善良的個性，當時帶她旅遊的一位嚮導今年創立了收容8名貧困學生的收容所，所以愛莉莎莎今年也特別飛往尼泊爾查看收容所環境，後來將一半的賣包錢捐出，還買了書和文具給孩子們。



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嚮導非常感謝愛莉莎莎捐的這筆錢，直呼「完全改變了他們的人生！」（翻攝自YT）

當地嚮導收到善款後，感動的對愛莉莎莎說，「這筆錢可以改變他們的生活，我希望能用這筆錢，對他們產生最大的價值。我非常感謝，妳完全改變他們的人生！」



愛莉莎莎也強調，26萬買包包最多只能買3至4個，但現在一半的錢就能幫助到8個小朋友，幾個月內他們便能擁有更好的生活，認為實在太值得了。

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