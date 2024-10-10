吳夢夢約感謝祭！ 找粉絲多人運動 全程卻「軟軟的」原因曝

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣第一女優」吳夢夢平常除了分享拍成人片經歷，也會與網友分享AV拍片日常。她近日貼文表示，在還沒有男友時，曾約一名粉絲「3男5女」大戰，但粉絲卻全程「軟趴趴」，細問原因後讓她大傻眼。

吳夢夢曝光過去約粉絲多人拍攝，但粉絲卻全程「不在狀態內」。（翻攝自IG）

吳夢夢貼文表示，過去還未交男友，曾辦一次活動讓粉絲回答10個問題，最後猜到自己最喜歡的水果，就能擁有3女5男的拍攝機會，最後僅一名網友成功完成挑戰。怎料，網友那天全程都是「豆腐」的狀態，最後網友辯解：「抱歉我是貧乳控，在場都是大，我沒辦法。」頓時讓吳夢夢滿頭問號。

粉絲提出的解釋，讓吳夢夢滿頭問號。（翻攝自Threads）

貼文一出，網友紛紛笑翻，但也有網友認為可能是因為有鏡頭正在拍攝，讓粉絲過於緊張，才導致當天表現不好：「在有鏡頭拍攝的狀態下還『能』的都有天賦。」、「一般人起不來正常，之前看過AV女優找圈外的男友來拍片，也是整場軟。」

由 @monmonwu1.0 發佈 在 Threads 查看

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