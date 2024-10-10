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娛樂 最新消息

金曲獎常勝軍桑布伊變了！邀「音樂精靈」助陣談愛情

桑布伊新造型被粉絲誇變帥了。（卡達德邦文化工作室提供）桑布伊新造型被粉絲誇變帥了。（卡達德邦文化工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕多次獲得金曲獎肯定的卑南族歌手桑布伊，相隔4年終於推出新專輯《靠近 mudalrep》，粉絲發現他在外型上不太一樣了，還有歌迷嘴甜誇他：「這是哪一位國際巨星！」

有別於以往專注於環境保護、文化傳承等議題的創作，這次桑布伊10首全卑南族語創作的歌曲中，唱出他對親人的深厚情感、對愛情的期許，以及對青年一代的激勵。

桑布伊（右）相隔四年再次推出新專輯。（卡達德邦文化工作室提供）桑布伊（右）相隔四年再次推出新專輯。（卡達德邦文化工作室提供）

桑布伊攜手曾仁義、洪子龍、鍾興民擔任共同製作人，另也邀請台北流行音樂中心董事長，「音樂精靈」黃韻玲擔任製作顧問。新歌中《父親》是桑布伊寫給對逝去父親的親情思念；《螢火蟲》則隱喻愛情初綻時的曖昧迷離。

另外桑布伊新專輯造型也變了，專輯封面與MV側拍照再次邀請平面設計師陳世川擔綱美術設計，他曾操刀多部電影海報設計，包括《誰先愛上他的》、《怪胎》、《刺客聶隱娘》等作品。

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