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娛樂 最新消息

劉香慈合體超正女主播親妹！遭爆「退出演藝圈」全說了

〔記者蕭方綺／台北報導〕主播劉方慈接手主持民視新聞《新聞觀測站》，首集找來親姊姊劉香慈到場，好久不見的劉香慈今年剛生下千金升格三寶媽，以自身經驗暢談平衡家庭與事業的甘苦談，難得接受專訪，劉香慈也趁此機會澄清「我真的沒有引退，如果有好的劇本還是會演出」，想要挑戰更女性化的角色，自己在育兒過程得到很多啟發，有自信可以詮釋更多元的角色，最想嘗試像是莎莉賽隆形象的強悍媽媽。

劉香慈（右）和劉方慈難得在螢光幕前合體。（民視提供）劉香慈（右）和劉方慈難得在螢光幕前合體。（民視提供）

劉香慈也提到，今年揹著未滿一歲的小女兒出門，走在路上彷彿帶著一個珍稀的限量款包包，吸引路人目光，雖然很多人讚女兒可愛，但也讓她感嘆「新生兒真的越來越少了」。

劉香慈因曾出演《新兵日記》獲「最美士官長」封號，妹妹劉方慈則在民視擔任主播與主持人，同樣因亮麗外貌和好身材屢次被網友討論，兩人在螢光幕前發展多年，卻是第一次在鏡頭面前合體，而且還要採訪姐姐，讓劉方慈略顯緊張，「像是自己第一次播台語新聞的心情」，錄影前還開玩笑對姊姊說「收視率不好我就唯你是問」。

主播劉方慈接手主持《新聞觀測站》。（民視提供）主播劉方慈接手主持《新聞觀測站》。（民視提供）

劉香慈今年產下第三胎，相較剛開始當媽媽的焦慮感，後來慢慢在育兒過程中學會不去責備自己，對於孩子的陪伴重「質」勝於量。三寶媽劉香慈也不諱言她「在家就是士官長」，笑稱「男女生耳朵不太一樣，跟兒子講話要講到第三遍、音量要夠大才會聽到」。《新聞觀測站》將於周六下午5點於民視新聞53頻道播出。

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