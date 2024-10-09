低胸高衩緊身韻律衣「舞姿太狂野」！瑪格麗特喝了再上

瑪格麗特庫利在《懼裂》大秀性感身材。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由黛咪摩爾與瑪格麗特庫利主演新片《懼裂》開創「肉體恐懼巔峰之作」，被讚譽為明年奧斯卡獎入圍大熱門。瑪格麗特上週出席巴黎時裝週時，因與BLACKPINK成員Jennie互動被放大檢視，宛如真實上演片中呈現殘酷的生存之道，讓她感嘆「鎂光燈前的你到底是不是真實的你？」

瑪格麗特在片中不僅穿著低胸、高衩的緊身韻律衣大跳性感健身操，更以年輕貌美、凹凸有致的身材，獲得更多工作機會，卻因過度追求「更完美的自己」，和黛咪摩爾陷入一場容貌焦慮生存戰。

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瑪格麗特庫利在《懼裂》跳性感健身操，自爆演出前先灌醉自己。（CATCHPLAY提供）

片中黛咪摩爾與瑪格麗特庫利因容貌焦慮，將「完美成癮」到「面目全非」詮釋得淋漓盡致，上演血淋淋又極致瘋狂的肉體對峙，儘管如此2人戲外卻互相支持，瑪格麗特庫利憶及當初收到劇本後，就對這個故事著迷不已。

瑪格麗特的角色為黛咪摩爾打入「完美物質」後分裂出更年輕、更美麗的「共同體」，她在訪談花絮中提到，黛咪摩爾展現生涯巔峰的瘋狂演出絕對令人嘆為觀止，看到前輩專注突破演出之外，也受到她的照顧，「我們在巴黎開拍前相處了幾週，我立刻就感到跟黛咪很契合，她很聰明、善良、溫暖，我跟她一拍即合。能跟她對戲意義不凡，她展現大放異彩的巨星風範」。

至於要在很多工作人員面前大跳性感健身操，瑪格麗特日前受訪時透露非常緊張，笑言：「當天早上第一件事就是喝醉了！」坦言幸好有酒精讓她在拍攝時可以那麼狂野。《懼裂》將於10月18日在台上映。

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