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賴清德國慶日唱不唱國歌？韓國瑜妙答：他是死硬派

王偉忠（左）邀韓國瑜上廣播節目。（中廣提供）王偉忠（左）邀韓國瑜上廣播節目。（中廣提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王偉忠今（9）晚上在中廣《欸！我說到哪裡了？》專訪立法院長韓國瑜，韓國瑜表示，5日舉辦的國慶晚會上最大亮點就是賴清德總統直接稱呼我們是「中華民國」，他很欣慰。

韓國瑜表示，兩年前他還不是立法院長，去泰北探訪榮民長輩，當地本來有十萬榮民，現在剩下不到一百位，都高齡九十以上，這些長輩為了保護中華民國以及這面國旗奉獻一輩子，可是子女到了台灣卻拿不到身分證，讓韓國瑜深刻感受到在他們心中中華民國四個字的重量，也同時感受到他們心中的蒼涼。

今年韓國瑜以立法院長身分代表全體國民擔任國慶籌備會主委，這次國慶晚會上，賴總統在唱國歌之後才出場，韓國瑜說他很高興賴清德在晚會致詞提到「中華民國生日快樂」，王偉忠接著請他預測十月十日當天賴清德是否會唱國歌？韓國瑜表示，燒腦的祖國論之後，海內外都很關注賴清德國慶致詞會講什麼，據他研判，賴清德是死硬派，不過韓國瑜話鋒一轉直呼，「但我一定會唱！」

這次伊林出動113位模特兒參與國慶晚會，韓國瑜笑說當晚他根本不敢看模特兒，而且還注意卓院長有沒有偷看，他笑說「卓榮泰比我還端莊！」王偉忠笑說如果自己當院長，一定正大光明的看！韓國瑜打趣回應，「所以你當不上院長！」韓國瑜也趁機宣傳十日晚間在雲林登場的國慶煙火，今年煙火長達四十一分鐘，還有各式各樣的雲林特色攤位。

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