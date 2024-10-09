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娛樂 亞洲

台韓合作再一樁！趙震雄現身釜山台灣之夜 宣布「大型計畫」

韓國影帝趙震雄於台灣之夜前接受訪問，談到對台灣演員的印象。（文策院提供）韓國影帝趙震雄於台灣之夜前接受訪問，談到對台灣演員的印象。（文策院提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第29屆釜山國際影展如火如荼進行中，台灣文化內容策進院（文策院）7日晚間盛大舉辦台灣之夜，現場聚集來自全球各地約800位嘉賓，韓國影帝趙震雄驚喜出席，文策院表示不久後將與趙震雄合作推出令人期待的大型計畫，董事長蔡嘉駿更分享趙震雄準備擔任導演的好消息，推薦他多多愛用台灣演員。趙震雄表示不久前才造訪台灣，對台灣人的熱忱和活力都感到驚喜，也期待未來能透過台、韓共同製作的作品與大家多多見面。

釜山影展台灣之夜，安泰俊JW本部長（左起）、韓國影帝趙震雄、編劇裴世英、李棟乾PD。（文策院提供）釜山影展台灣之夜，安泰俊JW本部長（左起）、韓國影帝趙震雄、編劇裴世英、李棟乾PD。（文策院提供）

釜山國際影展（Busan International Film Festival, BIFF）、亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）日前登場，本次為有史以來最大的台灣陣容，參展劇組與工作人員將近300位。文策院和台北電影節連續兩年攜手打造並推廣「非常演員」，柯佳嬿、林柏宏、宋芸樺、李沐、柯震東也在台灣之夜齊聚一堂，星光熠熠。

柯震東（左起）、李沐、柯佳嬿、宋芸樺、林柏宏齊聚釜山影展台灣之夜。（文策院提供）柯震東（左起）、李沐、柯佳嬿、宋芸樺、林柏宏齊聚釜山影展台灣之夜。（文策院提供）

活動開始前，由文策院特別安排韓國當地指標性影視媒體《CINE21》深度專訪，演員柯佳嬿和林柏宏不約而同分享對近日超紅韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》的熱愛。除了跟上熱潮，林柏宏也透露平時很喜歡看韓國驚悚片，像是電影《哭聲》中傳統巫術和民俗舞蹈等，各地不同文化的儀式，放在電影中會有種既新鮮又害怕的感受，非常吸引人；柯佳嬿談及受邀擔任「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）評審表示感到榮幸，可以在典禮上看到所有看過的作品的影星更是一種奇特感受。

韓國影帝趙震雄（中）於釜山台灣之夜現場。（文策院提供）韓國影帝趙震雄（中）於釜山台灣之夜現場。（文策院提供）

演員柯震東對於釜山已相當熟悉，從19歲與九把刀一起創造出《那些年，我們一起追的女孩》，到今日已是能演又能導的紅星，他透露未來想挑戰更多沒有接觸過的角色，例如父親、反派或以外語演出的角色。另外，他很期待韓國版《那些年，我們一起追的女孩》電影，韓版男主角振永這次也現身本屆台灣之夜，雙帥再度碰面相見，建立奇妙緣分。

演員李沐接下來將和振永合作愛情電影《那張照片裡的我們（暫定）》，台灣之夜現場也替振永介紹不少影視人員相互認識，拉近彼此感情。李沐受訪時分享了《夏日的檸檬草》在釜山戶外放映的感動心情，對影迷的熱烈歡迎、深度提問都感到驚喜。

演員宋芸樺回憶上次參與釜山影展已是9年前隨作品《我的少女時代》出席，不知不覺已經歷了名副其實的「少女時代」。不久前她才和《我的少女時代》劇組相約慶祝走過10年，濃濃的時代感讓自己更感謝一路走來遇到的貴人，她感謝10年前自己的勇敢，藉由這些作品找到演藝之路，也豐富了自己的青春。

韓國影帝趙震雄以夯劇《Signal 信號》紅遍亞洲，放下首爾工作出席台灣之夜。趙震雄表示，非常榮幸本次能來到台灣之夜現場，和眾多優秀劇組和演員一起度過這個特別的夜晚，他不久前曾拜訪台灣，對台灣人的熱忱和活力都感到驚喜，也更加期待未來能透過台、韓共同製作的作品與大家多多見面。

韓國影帝趙震雄（中）於釜山台灣之夜現場。（文策院提供）韓國影帝趙震雄（中）於釜山台灣之夜現場。（文策院提供）

他另外也提到前陣子播出的影集《無路可走：輪盤賭》與許光漢的合作，誇他謙虛有禮，且有著認真的工作態度，對台灣演員留下了良好印象。

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