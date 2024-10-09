晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

北流SUB開幕倒數！大咖股東全曝光 台通李毅誠也是投資人

SUB創辦人與股東合影，江季剛（左起）、謝乾乾、李毅誠、楊大正、迪拉胖、Legacy陳彥豪、小青蛙、DJ Hauer。（SUB提供）SUB創辦人與股東合影，江季剛（左起）、謝乾乾、李毅誠、楊大正、迪拉胖、Legacy陳彥豪、小青蛙、DJ Hauer。（SUB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由「火氣音樂」楊大正、「顏社」迪拉胖、「相遇音樂」經紀總監江季剛三位音樂廠牌主理人為核心，攜手創建的 Live House「SUB」將在11月開幕，「SUB」Live House位於台北流行音樂中心南基地，三層樓的展演場地可容納800位觀眾。

身為SUB創辦人之一的楊大正表示：「開Live House是我一直以來的夢想，一個規格優良的場館、可以成為很多樂團成長的修羅場，也是音樂產業茁壯的根基。很開心在經過三年多籌備後，終於可以跟大家公布SUB即將開幕，真的太興奮了！」北流董事長黃韻玲也盛讚這個新場地：「猶如回到了80年代的KISS舞廳，非常令人興奮與感動！」

SUB將在11月開幕。（SUB提供）SUB將在11月開幕。（SUB提供）

而SUB的創辦人除了有專攻搖滾龐克的「火氣音樂」楊大正，還有嘻哈教父「顏社」迪拉胖、由落日飛車主唱國國領軍的潮流擔當「夕陽音樂」、旗下有告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac等樂團的「相遇音樂」經紀總監江季剛、展演空間指標品牌Legacy。

另外SUB就連投資人也是臥虎藏龍，包括我的檔期有限公司謝乾乾、台灣通勤第一品牌李毅誠、KKLIVE、音樂製作人Chunho小青蛙以及 製作人DJ Hauer等。

SUB將於11月正式開幕，11月1日將由超人氣Podcast「台灣通勤第一品牌」出品SUB LIVE 開箱Show，11月11日則由成團25週年的Tizzy Bac在鐵支日舉辦「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」，讓歌迷非常期待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中