北流SUB開幕倒數！大咖股東全曝光 台通李毅誠也是投資人

SUB創辦人與股東合影，江季剛（左起）、謝乾乾、李毅誠、楊大正、迪拉胖、Legacy陳彥豪、小青蛙、DJ Hauer。（SUB提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由「火氣音樂」楊大正、「顏社」迪拉胖、「相遇音樂」經紀總監江季剛三位音樂廠牌主理人為核心，攜手創建的 Live House「SUB」將在11月開幕，「SUB」Live House位於台北流行音樂中心南基地，三層樓的展演場地可容納800位觀眾。

身為SUB創辦人之一的楊大正表示：「開Live House是我一直以來的夢想，一個規格優良的場館、可以成為很多樂團成長的修羅場，也是音樂產業茁壯的根基。很開心在經過三年多籌備後，終於可以跟大家公布SUB即將開幕，真的太興奮了！」北流董事長黃韻玲也盛讚這個新場地：「猶如回到了80年代的KISS舞廳，非常令人興奮與感動！」

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SUB將在11月開幕。（SUB提供）

而SUB的創辦人除了有專攻搖滾龐克的「火氣音樂」楊大正，還有嘻哈教父「顏社」迪拉胖、由落日飛車主唱國國領軍的潮流擔當「夕陽音樂」、旗下有告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac等樂團的「相遇音樂」經紀總監江季剛、展演空間指標品牌Legacy。

另外SUB就連投資人也是臥虎藏龍，包括我的檔期有限公司謝乾乾、台灣通勤第一品牌李毅誠、KKLIVE、音樂製作人Chunho小青蛙以及 製作人DJ Hauer等。

SUB將於11月正式開幕，11月1日將由超人氣Podcast「台灣通勤第一品牌」出品SUB LIVE 開箱Show，11月11日則由成團25週年的Tizzy Bac在鐵支日舉辦「第啊淑伍屆【股東大會暨新歌搶聽會】」，讓歌迷非常期待。

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