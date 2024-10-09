林依晨釜山合體胡歌！見面「第一句話」竟然都一樣

林依晨（左）、和胡歌曾合作戲劇，私下交情不錯。（周子娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨6日與《不夠善良的我們》劇組入圍者柯震東、蔡健雅參加由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，拿下「最佳女主角獎」，典禮上林依晨也與老搭檔胡歌，分別抱走最佳女、男主角獎。林依晨說兩人的座位很近，雙方卻都不知道彼此會到場，見面的第一句話就是問彼此：「我真不知道你（妳）會來！」

林依晨（左）在活動上遇見西島秀俊，直呼處處是驚喜。（周子娛樂提供）

林依晨與胡歌過去曾合作《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，如今在同個大獎封帝后，相當有緣，也引起網友一片回憶殺。林依晨表示出發前並沒有特別被告知有誰會參與盛會，只能說到會場才發現處處是驚喜，很多熟面孔，像柳承龍、西島秀俊、周冬雨、吳慷仁、宋芸樺、柯佳嬿等人，她也透露在休息室與蔡健雅聊了很多，像是表演、運動方面的心得交換，之後還約了要一起去做瑜伽和學體操。

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林依晨參加由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，拿下「最佳女主角獎」。（周子娛樂提供）

這是林依晨繼2015年第10屆首爾國際電視節亞洲之星大賞獲獎後，第二次在韓國奪下大獎，她感動地說：「快十年過去了，慶幸自己有好好生活、好好感受生命浪潮的所有高低起伏，才有機會因為這部戲、這個角色再次來到韓國參與這樣的盛會。」同時今年也以《不夠善良的我們》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎的林依晨，希望這份幸運能延續到19日的金鐘獎上。

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