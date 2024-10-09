Ozone團魂讓人一試成主顧！親揭攻蛋下一目標

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ozone成功解鎖台北小巨蛋，完成演唱會，受邀擔任Hit Fm聯播網10月「hito最大ㄎㄚ」，活力DJ阿娟問團員，接下來有把目標放在哪一顆蛋上面嗎？團員也分享想法。

活力DJ阿娟（後排中）開心見證Ozone的成長。（Hit Fm聯播網提供）

佳辰提到，之前有去高雄世運主場館觀賞火星人布魯諾演唱會，他的演出讓人驚艷，舞台也超級厲害，相信這些大型場館都是所有歌手夢寐以求的場地。對Ozone來說，前進如此盛大的音樂殿堂，是可以期許的目標，會繼續加油努力！

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慶祝成軍兩週年，Ozone在Hit Fm聯播網進行粉絲同樂會直播，並由阿娟當主持人，現場也來了幾位幸運粉絲，讓團員親手餵食、送上親筆簽名海報，讓其他看直播的粉絲好羨慕。

有歌迷說最能療癒粉絲的是Ozone的團魂，看到團員的感情那麼好很欣慰。另有歌迷表示，原本只是在社群平台看到Ozone的短影音，默默被吸引去看他們北流演唱會，一試成主顧，從路人粉直接入坑變成鐵粉，很開心在直播現場能跟Ozone一起慶祝成軍兩週年，希望未來10年、20年都能再開心慶祝，「只要 Ozone還在，我就會繼續追下去！」

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