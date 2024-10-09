彭千祐雙料入圍金鐘 影后師姐謝盈萱獻祝福

〔記者李紹綾／台北報導〕曾敬驊、彭千祐今（8日）出席愛奇藝影集《不良執念清除師》金鐘59入圍聯訪，曾敬驊首度叩關戲王、彭千祐雙料入圍新人獎及男配角獎，曾敬驊坦言「得獎不一定是好事。」認為很多事情都是註定好的，且每個人追求的東西不同，不必將獎項看得太重，「要以平常心面對。」

彭千祐（左）、曾敬驊出席《不良執念清除師》金鐘入圍記者會。（愛奇藝國際站提供）

彭千祐感慨以前會看三金頒獎典禮，沒想到自己有一天也可以入圍獎項，當時經紀人和他說：「李李仁也一起入圍。」他疑惑問：「奇怪？李仁哥這麼資深怎麼會是新人獎？」後來才知自己也入圍了男配角獎，感到非常驚喜。

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彭千祐（左）、曾敬驊出席《不良執念清除師》金鐘入圍記者會。（愛奇藝國際站提供）

彭千祐與同門師姐Lulu黃路梓茵角逐新人獎，他透露有天在公司和Lulu的經紀人聊天，覺得可以一起參加盛會很開心，然而經紀人開玩笑說：「如果是Lulu得獎可以拉著我一起上去。」他上星期赴去巴黎參加時裝週，品嚐不少當地美食，回台灣還被化妝師提醒要注意臉，為了金鐘典禮，他開始控制飲食、運動，期待典禮當天可以穿上漂亮的衣服。

師姐謝盈萱也有送上祝福，彭千祐說：「盈萱姐很開心的祝福我，希望我能好好享受這段夢幻的過程。」他透露現在最緊張的部分「現在我最希望自己在當頒獎人時不要太緊張和講錯名字，畢竟這是我第一次參加金鐘獎，同時又是入圍者，還要擔任頒獎人，但我會努力保持平常心，專注於當下。」導演林冠慧表示「當時真的是選角花了很多時間，看了超過百人，最後被製片看見千祐的一個平面作品，我們決定找他的影片，直到見到本人，第一眼就覺得是他。」

彭千祐以《不良執念清除師》雙料入圍金鐘。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊、彭千祐在活動上互贈帶有「打怪小隊」三人組和劇中曾敬驊角色手繪的漫畫主角阿炎的頭像造型睡衣，曾敬驊笑說：「這很好笑，但我應該會送給我妹，還是有大一點的尺寸。」彭千祐回：「可以耶！是幸運物！」導演笑說這禮物很荒謬，現場氣氛歡樂。

彭千祐以《不良執念清除師》雙料入圍金鐘。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊對於自己的入圍表示感動，也提及感謝角色和同劇演員帶給他的成長「在劇中裡面能跟每一位厲害的演員合作都讓我印象深刻，我喜歡他們的敬業態度與對角色的同理心，蒲一永也因此有更多成長，希望未來還有更多能與他們合作的機會！」曾敬驊被問及是否有裝備好幸運物？他笑說「我覺得有家人及身邊朋友的支持就是我最好的幸運物。」因工作無法出席的楊謹華也祝福劇組和兒子「幸運物應該是兒子（指曾敬驊）！這次跟阿驊一起入圍，非常開心，因為在戲裡互動最多就是阿驊，我們母子拋接也很有默契，如果大家有喜歡寶生這個角色，也很大一部分是兒子給我的能量。」對於和兒子敬驊、千祐都入圍的感覺，楊謹華笑說「除了開心還是開心！從跟他們工作和聊天，都能感受到年輕人的活力，即使常常滿無厘頭的，也是一種新鮮的刺激。我相信他們一定也從這部戲獲得很多，也祝福他們能再獲獎項跟肯定。」

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