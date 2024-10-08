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娛樂 最新消息

Coldplay暌違3年強勢回歸！新曲之一在台灣誕生

「英倫搖滾天團」酷玩樂團（Coldplay）暌違3年強勢回歸。（華納音樂國際部提供）「英倫搖滾天團」酷玩樂團（Coldplay）暌違3年強勢回歸。（華納音樂國際部提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「英倫搖滾天團」酷玩樂團（Coldplay）每次出輯，總能帶給樂迷無限的驚喜，此次暌違3年強勢回歸，發行全新專輯《MOON MUSiC月球漫遊》承接2021年《Music Of The Spheres》的浩瀚宇宙主題概念，帶領聽眾繼續徜徉在浩瀚無垠的星際，穿越痛苦、在月球漫遊，最終抵達一個滿懷希望與光明的彼岸。

酷玩樂團第十張專輯《MOON MUSiC月球漫遊》全名為《Music Of The Spheres Vol. II: Moon Music》，以廣闊的音樂空間和情感為探索核心，不僅是對自我與世界的搜尋，更是一場從黑暗邊緣轉移到愛與光明的內心旅程。主唱克里斯馬汀企圖以音樂為媒介，將人們從孤獨與無助中拉回，專輯充滿韌性與希望，透過不同的故事與視角探討愛與自我救贖。

此次專輯更邀來偶像製造大師、超級製作班底Max Martin再度協助操刀，主打《feelslikeimfallinginlove》（怦然心動）貫穿充滿愉悅的流行電子搖滾頻率，放下對心碎的恐懼，全心投入一段新戀情。不僅如此，MV還狠砸350萬美金拍攝，直接晉升全球史上最高MV製作成本第8名！

專輯收錄包括首波橫掃數位排行主打《feelslikeimfallinginlove》、眾星雲集的《We Pray （ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna and Tini）》及最新抒情神曲《All My Love》（全心愛著你）等共20首新歌。其中，《We Pray》可以說是「在台灣誕生」的歌曲，克里斯馬汀提到去年11月來台在半夜裡醒來時，腦裡突然就形成了一段旋律，最後寫出了《We Pray》。

台灣華納音樂將酷玩樂團的愛與環保精神延續，啟動「淨零騎行 酷玩相伴」活動。（華納音樂國際部提供）台灣華納音樂將酷玩樂團的愛與環保精神延續，啟動「淨零騎行 酷玩相伴」活動。（華納音樂國際部提供）

《Moon Music 月球漫遊》目前已在全球數位平台上架，酷玩樂團先前為宣導「淨零減碳」的觀念，特地在演唱會現場設置了發電腳踏車，邀請樂迷一起踩踏發電。而台灣華納音樂也將這份愛與環保精神延續，啟動「淨零騎行 酷玩相伴」YouBike微笑單車活動，以台北為起點，誠摯邀請大家一起來騎車，邊踩邊減碳，還能感受酷玩的音樂氛圍。

酷玩樂團 - 怦然心動（華納官方中字版MV）

酷玩樂團 - 全心愛著你（華納官方中字版）

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