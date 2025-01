Coldplay暌違3年強勢回歸！新曲之一在台灣誕生

「英倫搖滾天團」酷玩樂團(Coldplay)暌違3年強勢回歸。(華納音樂國際部提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕「英倫搖滾天團」酷玩樂團(Coldplay)每次出輯,總能帶給樂迷無限的驚喜,此次暌違3年強勢回歸,發行全新專輯《MOON MUSiC月球漫遊》承接2021年《Music Of The Spheres》的浩瀚宇宙主題概念,帶領聽眾繼續徜徉在浩瀚無垠的星際,穿越痛苦、在月球漫遊,最終抵達一個滿懷希望與光明的彼岸。

酷玩樂團第十張專輯《MOON MUSiC月球漫遊》全名為《Music Of The Spheres Vol. II: Moon Music》,以廣闊的音樂空間和情感為探索核心,不僅是對自我與世界的搜尋,更是一場從黑暗邊緣轉移到愛與光明的內心旅程。主唱克里斯馬汀企圖以音樂為媒介,將人們從孤獨與無助中拉回,專輯充滿韌性與希望,透過不同的故事與視角探討愛與自我救贖。

此次專輯更邀來偶像製造大師、超級製作班底Max Martin再度協助操刀,主打《feelslikeimfallinginlove》(怦然心動)貫穿充滿愉悅的流行電子搖滾頻率,放下對心碎的恐懼,全心投入一段新戀情。不僅如此,MV還狠砸350萬美金拍攝,直接晉升全球史上最高MV製作成本第8名!

專輯收錄包括首波橫掃數位排行主打《feelslikeimfallinginlove》、眾星雲集的《We Pray (ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna and Tini)》及最新抒情神曲《All My Love》(全心愛著你)等共20首新歌。其中,《We Pray》可以說是「在台灣誕生」的歌曲,克里斯馬汀提到去年11月來台在半夜裡醒來時,腦裡突然就形成了一段旋律,最後寫出了《We Pray》。

台灣華納音樂將酷玩樂團的愛與環保精神延續,啟動「淨零騎行 酷玩相伴」活動。(華納音樂國際部提供)

《Moon Music 月球漫遊》目前已在全球數位平台上架,酷玩樂團先前為宣導「淨零減碳」的觀念,特地在演唱會現場設置了發電腳踏車,邀請樂迷一起踩踏發電。而台灣華納音樂也將這份愛與環保精神延續,啟動「淨零騎行 酷玩相伴」YouBike微笑單車活動,以台北為起點,誠摯邀請大家一起來騎車,邊踩邊減碳,還能感受酷玩的音樂氛圍。

